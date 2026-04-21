Este martes comienza “Reales, no perfectos”, el nuevo programa de Radio Panorama

El ciclo se emitirá desde las 15.30 y será conducido por Tere Fisher y Lucas Serafini. La propuesta apunta a generar un espacio de reflexión, introspección y conexión con los oyentes.

Hoy 13:38

Desde este martes a las 15.30, Radio Panorama pondrá al aire “Reales, no perfectos”, un nuevo programa conducido por Tere Fisher y Lucas Serafini que buscará convertirse en un espacio de encuentro con la audiencia, promoviendo la reflexión personal y el crecimiento emocional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, los conductores adelantaron que el ciclo tendrá una impronta centrada en la introspección, el intercambio de experiencias y la construcción de herramientas que ayuden a los oyentes en su vida cotidiana.

“Estamos deseosos de que este programa sea un punto de encuentro con la gente, donde los oyentes puedan sentir lo que sentimos nosotros desde los micrófonos y transmitirles lo mejor”, expresaron.

En ese sentido, destacaron que el objetivo será generar pausas en la rutina diaria para invitar a la reflexión: “Que cada uno encuentre su momento de introspección, pensarnos a nosotros mismos y poder dar lo mejor de cada uno”.

El programa abordará distintas temáticas vinculadas a experiencias personales, emociones y situaciones cotidianas que muchas veces se viven de manera individual, pero que al compartirlas permiten generar identificación colectiva.

“Muchas veces creemos que ciertas cosas solo nos pasan a nosotros, pero cuando las ponemos sobre la mesa, somos varios los que estamos atravesando lo mismo”, señalaron, al tiempo que adelantaron que habrá entrevistas y participación de invitados que aportarán herramientas y testimonios.

Además, subrayaron el valor de la radio como medio para llegar a la gente: “La magia de la radio tiene esas cosas, llegar al corazón y a la mente con un espacio ameno que en algún momento puede servirle a todos”.

Finalmente, invitaron a la audiencia a sumarse a esta nueva propuesta que se emitirá todos los martes de 15.30 a 16, destacando que el desafío del programa será “invitar a reflexionar sobre nosotros mismos y entender que el cambio también depende de cada uno”.