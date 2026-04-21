El próximo objetivo que trazó Coudet en River luego del golpazo en el Superclásico

El Chacho sabe que deberá encauzar el barco y corregir tras la opaca actuación del equipo en el Superclásico.

Hoy 15:19

Luego del duro traspié en el Superclásico ante Boca, River retomó los entrenamientos en Ezeiza con un objetivo claro: corregir errores y reencauzar el rumbo en el Torneo Apertura. El entrenador Eduardo Coudet busca instalar una mentalidad de reacción inmediata, con autocrítica profunda pero sin quedarse en el lamento.

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La derrota en el Monumental no solo significó el fin del invicto, sino que también dejó al descubierto falencias en el funcionamiento. El equipo venía sumando, pero sin una estructura completamente sólida, algo que quedó en evidencia ante un rival en buen momento.

Un objetivo claro: sumar seis de seis

En ese contexto, el próximo compromiso ante Aldosivi, este sábado a las 21.30 en el Monumental, aparece como una oportunidad clave para empezar a cambiar la imagen. En Núñez se fijaron una meta concreta: sumar seis puntos en los dos partidos restantes para asegurarse la localía en los playoffs, un factor determinante en la fase decisiva.

Actualmente, River se ubica segundo en la Zona B, a cuatro puntos de Independiente Rivadavia, por lo que un cierre ideal también le permitiría pelear por el primer puesto y definir todas las llaves eliminatorias en casa.

Bajas sensibles y rearmado obligado

El panorama no será sencillo para Coudet, que deberá reconfigurar el equipo sin piezas importantes. No estarán disponibles Fausto Vera ni Sebastián Driussi por lesión, ni tampoco Juan Fernando Quintero, lo que obliga a buscar variantes en un momento clave del campeonato.

Más allá de las dificultades, en el cuerpo técnico mantienen el foco: terminar lo más arriba posible y llegar fortalecidos a los cruces eliminatorios. Incluso en caso de finalizar como escolta, el equipo tendría grandes chances de disputar la mayoría de los partidos en el Monumental.

Semana clave en Ezeiza

De cara al cierre del torneo, el margen de error se reduce. Entre la autocrítica y la necesidad de reacción, River afronta una semana determinante en el predio de Ezeiza.

El mensaje es claro: dar vuelta la página, pero con aprendizaje. La respuesta, ahora, deberá aparecer dentro de la cancha.