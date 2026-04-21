Colapinto, listo para su show en Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

El piloto argentino de Fórmula 1 hará vibrar a sus fanáticos en la que será una jornada histórica.

Hoy 15:12

El piloto argentino Franco Colapinto ya tiene todo listo para protagonizar un evento histórico este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde encabezará un espectacular road show que promete convocar a miles de fanáticos.

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En las últimas horas, se confirmó que el trazado del recorrido fue ampliado con el objetivo de mejorar la experiencia del público y brindar mayor espacio para la exhibición.

Inicialmente, el circuito iba a finalizar en la intersección de Avenida del Libertador y República de la India. Sin embargo, con las modificaciones, el recorrido se extenderá desde el puente de Libertador, a metros de Bullrich, hasta la zona de Casares/Ugarteche.

Además, el piloto también transitará un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, ampliando así el espectáculo en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

Un Fórmula 1 vuelve a rugir en las calles porteñas

El evento tendrá un condimento especial: Colapinto conducirá el Lotus E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, marcando el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de más de diez años.

Pero no será lo único. El argentino también se subirá a una verdadera joya del automovilismo: el histórico Mercedes-Benz W196, conocido como “La flecha de plata”, con el que Juan Manuel Fangio conquistó los campeonatos de 1954 y 1955.

Cortes de tránsito para el armado del circuito

Debido a la magnitud del evento, se implementarán cortes de tránsito en distintos puntos de la ciudad durante los días previos.

El miércoles 22, desde las 9, habrá corte total en Avenida Iraola, entre Avenida Sarmiento y Avenida Infanta Isabel. El jueves, los operativos se trasladarán a distintos tramos de la Avenida del Libertador.

En tanto, el viernes se ocupará el carril junto al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED, mientras que el sábado se realizarán cortes en sectores de Avenida Sarmiento y Libertador, además de calles aledañas.

De esta manera, Buenos Aires se prepara para vivir una jornada única, con el regreso del sonido de la Fórmula 1 en plena vía pública y con Colapinto como gran protagonista.