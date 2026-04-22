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Ahora sí se siente el otoño: la llovizna no para y llegan días más frescos en Santiago

El cambio en las condiciones del tiempo ya se hace sentir en la provincia, con jornadas inestables y un marcado descenso de temperatura.

Hoy 08:59

La llovizna continúa en Santiago del Estero y marca un cambio en las condiciones del tiempo tras algunos días de humedad y calor. Aunque el otoño comenzó hace más de un mes, recién en las últimas horas se empezó a sentir con mayor claridad el descenso de temperatura y la inestabilidad.

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De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se mantendrá el cielo cubierto con presencia de lloviznas y temperaturas frescas, con una mínima cercana a los 15 grados y una máxima que apenas alcanzará los 20ºC.

El jueves seguirá con condiciones similares, con probabilidad de precipitaciones durante gran parte de la jornada. Sin embargo, hacia la tarde se espera una mejora gradual, con una disminución de las lluvias y cielo mayormente nublado. La máxima será de 19 grados.

Recién el viernes se prevé un cambio más marcado, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, lo que pondría fin a días de inestabilidad. La temperatura subirá hasta los 23ºC.

Al parecer, el calor ya quedó atrás. De ahora en más, se esperan jornadas con mínimas que oscilarán entre los 10 y 15 grados y máximas de entre 20 y 23ºC, valores más acordes a esta época del año.

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