“Bestia natural” y “mala mujercita”, los agravios de un conductor de la televisión rusa a Georgia Meloni

Conflicto entre Italia y el Kremlin. La primera ministra de Italia le respondió a Vladimir Solovyov, figura clave del aparato comunicacional de Putin. "Un propagandista diligente del régimen no puede impartir lecciones de coherencia ni de libertad", expresó en X.

Hoy 10:48

Los agravios de Vladimir Solovyov, conductor de la televisión rusa contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, generaron un conflicto bilateral que derivó en un llamado al embajador ruso Alexey Paramonov.

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"Vergüenza de la raza humana", "bestia natural", "idiota", "mala mujercilla" y "Giorgia puta Meloni", son algunas de las descalificaciones e insultos del presentador lanza contra la líder italiana en su programa Polnyj Kontakt (Contacto Completo).

"Por su naturaleza, un solícito propagandista del régimen no puede impartir lecciones ni de coherencia ni de libertad. Pero no serán ciertamente estas caricaturas las que nos hagan cambiar de rumbo", posteó Meloni en X.

El periodista ruso se muestra en el canal estatal Rossiya 1 con chaqueta verde militar con la simbología de la hoz y martillo, y desde allí lanza sus frases contra la primer ministro italiana.

“Esta Meloni, canalla fascista, que traicionó a sus propios electores presentándose con eslóganes muy diferentes... Pero la traición es su segundo nombre. Traicionó a Trump, a quien antes le había jurado fidelidad”, expresó.

Los duros insultos contra la dirigente italiana provocaron también el rechazo de toda la clase política de Roma, donde tanto los partidos que apoyan al gobierno como opositores se han solidarizado públicamente con la primera ministra.

"Nosotros, a diferencia de otros, no tenemos hilos, no tenemos amos y no recibimos órdenes. Nuestra brújula sigue siendo una sola: el interés de Italia. Y continuaremos siguiéndola con orgullo, para gran pesar de los propagandistas de toda latitud", sentenció Meloni.

El ataque verbal de Soloviov acapara hoy las portadas de los medios italianos, añade un nuevo punto de tensión entre Italia y Rusia, y de hecho ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, convocó al embajador de Rusia en Roma, Alexey Paramonov, para protestar por los insultos contra Meloni en la televisión estatal rusa.

Por su parte, el embajador ruso ha calificado en redes sociales que su convocatoria por parte de Tajani fue un "pretexto" que "difícilmente encaja" en la práctica diplomática al tratarse de comentarios personales y privados de un "conocido periodista ruso, por lo demás muy capaz y popular", que no pueden atribuirse al Gobierno ruso.