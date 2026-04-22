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Franco Colapinto revoluciona Buenos Aires con una exhibición histórica de Fórmula 1: horarios y recorrido del evento

El piloto argentino de Alpine se presentará este domingo con un show único en Palermo, que marcará el regreso de la F1 a la ciudad tras 14 años.

Hoy 10:29

Franco Colapinto será el gran protagonista de un evento sin precedentes en Buenos Aires. Este domingo 26 de abril, el joven piloto realizará una exhibición con autos de Fórmula 1 que promete convocar a miles de fanáticos y generar un clima inolvidable en las calles porteñas.

La actividad comenzará desde temprano: a partir de las 8:30 se habilitará el ingreso del público a los sectores preparados sobre la Avenida del Libertador y zonas aledañas. Habrá música, entretenimiento, pantallas gigantes y distintas propuestas para acompañar la espera de uno de los eventos más esperados del año.

El primer gran momento llegará cerca de las 12:45, cuando Colapinto salga a pista a bordo de un Lotus E20 con motor Renault V8, decorado con los colores de Alpine. Será el inicio de una jornada que marca el regreso simbólico de la Fórmula 1 a la ciudad tras más de una década.

Luego, alrededor de las 14:30, se vivirá uno de los instantes más emotivos: el piloto recorrerá el circuito callejero con la histórica “Flecha de Plata”, el monoplaza utilizado por Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón del mundo y leyenda del automovilismo.

El cierre será a pura fiesta. A las 15:55, Colapinto realizará un recorrido en un bus descapotable para saludar a los fanáticos, en un tramo final que promete una multitud acompañando en las calles de Palermo.

El circuito estará montado sobre Avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, con extensión hacia Avenida Sarmiento. La zona ya presenta cortes de tránsito por los preparativos, en lo que será un evento masivo pensado para que los fanáticos vivan una experiencia única e inolvidable.

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