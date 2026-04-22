China se pronuncia tras la prórroga de la tregua entre EE.UU. e Irán

"China está dispuesta, guiándose por el espíritu de las cuatro propuestas del presidente Xi Jinping, a desempeñar junto con la comunidad internacional un papel positivo y constructivo en este proceso", señaló el vocero de la Cancillería.

Hoy 10:36

Tras la prolongación del alto el fuego entre EE.UU. e Irán, anunciada el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, manifestó que se trata de un momento decisivo para Oriente Medio.

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"En la actualidad, la situación en la región se encuentra en una etapa clave de transición entre la guerra y la paz", declaró Guo Jiakun.

Según el vocero, "la tarea más urgente sigue siendo hacer todo lo posible para evitar que se reanuden las hostilidades".

"China apoya a las partes pertinentes para que sigan resolviendo las disputas por medios políticos y diplomáticos, logren un alto el fuego integral y duradero y el fin de los combates, y preserven la paz y la estabilidad en Oriente Medio y en la región del golfo Pérsico", agregó.

En el mismo contexto, el funcionario recordó los cuatro principios para la paz y la estabilidad en Oriente Medio propuestos la semana pasada por el presidente chino, Xi Jinping: coexistencia pacífica, soberanía nacional, Estado de derecho internacional y enfoque equilibrado en materia de desarrollo y seguridad.

"China está dispuesta, guiándose por el espíritu de las cuatro propuestas del presidente Xi Jinping, a desempeñar junto con la comunidad internacional un papel positivo y constructivo en este proceso", señaló Guo Jiakun.