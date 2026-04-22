Fenómeno pop: Lady Gaga hizo historia con “The Mayhem Ball” y superó los USD 400 millones

La gira reunió a millones de fans en cinco continentes y se posicionó como uno de los tours más exitosos de la historia del pop.

Hoy 09:12

Con cada una de sus últimas giras, Lady Gaga sorprendió con sus éxitos y las increíbles puestas en escena. Una multitud disfrutó de cada uno de los shows de su tour “The Mayhem Ball”, haciendo historia como la más importante dentro de la historia del pop.

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Con un total de 93 actuaciones repartidas en cinco continentes, la gira recaudó más de 400 millones de dólares con cerca de dos millones de asistentes en un solo año. De esta forma, Gaga aparece en una lista junto a otros importantes nombres como Beyoncé, Céline Dion, Madonna, P!nk y Taylor Swift, no solo en cuestión de recaudación, sino de permanencia.

La gira arrancó en julio del año pasado en Las Vegas y pasó por grandes estadios en Europa, Australia y Japón. También, en paralelo, su presencia en Coachella y un concierto multitudinario en Río de Janeiro ampliaron el alcance hasta superar los 4 millones de fans en total.

Según datos de Pollstar, “The Mayhem Ball” lideró con una recaudación total de 407,6 millones de dólares, vendiendo un total de 1.596.165 entradas a un precio medio de 255,36 dólares.

La última actuación fue el 13 de abril en el Madison Square Garden, donde la cantante le dedicó un momento especial al homenajear a su prometido Michael Polansky.

Las otras figuras de la lista

La gira “Live ’25” de Oasis ocupó el segundo lugar, con sus 36 conciertos que recaudaron 405,4 millones de dólares, pero, debido a un precio medio de entrada más bajo de 181,93 dólares Liam y Noel Gallagher vendieron la mayor cantidad de entradas en 2025, con un total de 2.228.471.

También se destacan “Music Of The Spheres” de Coldplay, que, recaudó 390 millones de dólares en sus fechas de 2025 con un precio medio de entrada de 133,80 dólares y la gira conjunta de Kendrick Lamar y SZA, que recaudó 358 millones de dólares.