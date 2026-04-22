Sebastian Stan rompe el silencio y habla de su posible rol en The Batman 2

El actor se refirió por primera vez a los rumores que lo vinculan con Harvey Dent y confirmó cuándo comenzará el rodaje de la esperada secuela.

Hoy 09:09

Tras meses de especulaciones, Sebastian Stan se refirió a su participación en The Batman 2, en medio de versiones que lo señalan como el posible intérprete de Harvey Dent. En una entrevista reciente, el actor confirmó que el rodaje comenzará en los próximos meses y describió el proyecto como “interesante”.

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Según trascendió, la filmación de la nueva entrega del universo del Caballero Oscuro arrancaría en junio de 2026, luego de algunos retrasos en el cronograma original. La película tiene previsto su estreno para el 1 de octubre de 2027, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados de los próximos años.

El filme estará dirigido por Matt Reeves, quien también coescribió el guion junto a Mattson Tomlin. Si bien los detalles de la trama se mantienen en reserva, Tomlin adelantó que trabajaron en una historia “nueva y peligrosa”, mientras que Reeves aseguró que la secuela profundizará en una narrativa marcada por “una corrupción más profunda”.

En esa línea, el director explicó que la película explorará nuevos aspectos del personaje y ampliará lo planteado en la primera entrega. “Batman está constantemente luchando contra estas fuerzas, pero no pueden ser completamente erradicadas”, sostuvo, anticipando un tono más oscuro y complejo.

En cuanto al elenco, Robert Pattinson volverá a ponerse en la piel de Bruce Wayne/Batman, acompañado por Andy Serkis como Alfred, Jeffrey Wright como James Gordon y Colin Farrell como el Pingüino. Además, se informó que Scarlett Johansson y Charles Dance se sumarían al proyecto en roles vinculados a Dent.

De confirmarse su participación, Stan podría interpretar a uno de los personajes clave en la evolución del universo de Batman, en una secuela que promete expandir los límites narrativos de la saga.