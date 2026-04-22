El Inter Miami de Messi visita a Real Salt Lake, con el objetivo de mantenerse en los puestos de arriba de la MLS

El equipo de Florida llega en levantada tras un triunfo clave y quiere seguir prendido en la pelea del Este. Enfrente, un Real Salt Lake fuerte en casa.

Hoy 09:45

El Inter Miami CF visitará este miércoles desde las 22.30 (hora argentina) a Real Salt Lake en el America First Field de Utah, por la novena fecha de la Major League Soccer. El conjunto visitante atraviesa un buen momento y buscará sostener su racha positiva para seguir en los puestos de arriba.

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El equipo de Florida logró recomponerse tras la salida de Javier Mascherano y viene de un triunfo clave por 3-2 ante Colorado Rapids en Denver. Con un doblete de Lionel Messi, se mantiene como único escolta de Nashville SC en la Conferencia Este y continúa firme en su objetivo de pelear por el título.

Sin embargo, no todo fue positivo para Inter Miami. En el cierre de ese partido, Yannik Bright, autor del gol de la victoria, fue expulsado por insultar a un rival. Según trascendió en la transmisión oficial, el motivo habría sido un comentario de tinte racial, lo que podría derivar en una sanción más severa.

Por su parte, Real Salt Lake llega en alza tras vencer 4-2 a San Diego FC como local. El equipo dirigido por Pablo Mastroeni afrontará su tercer partido consecutivo en casa y buscará recortar la distancia de seis puntos con el líder del Oeste, Vancouver Whitecaps FC.

En cuanto a las formaciones, Inter Miami saldría con Dayne St Clair; Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Micael, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame.

Mientras que Real Salt Lake formaría con Rafael Cabra; DeAndre Yedlin, Justen Glad y Lukas Ahlefeld Engel; Zavier Gozo, Noel Caliskan, Stijn Spierings y Alexandros Katranis; Diego Luna, Sergi Solans y Morgan Guilavogui.

El partido se jugará desde las 22.30, con transmisión de Apple TV, en el America First Field. Un duelo que promete intensidad y tiene a Messi como principal atractivo en una nueva jornada de la MLS.