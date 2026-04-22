El gobernador participó de la apertura de la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología

Con la participación de representantes de todo el país, el encuentro se realiza en el Nodo Tecnológico y pone el foco en el desarrollo productivo y la innovación.

Hoy 09:54

Con la presencia de representantes de todas las provincias argentinas, se lleva a cabo este miércoles en el Nodo Tecnológico la Asamblea General del Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación. La apertura contó con la participación del gobernador Elías Suárez, quien destacó la importancia de fortalecer la investigación científica y su impacto en el desarrollo del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su intervención, el mandatario provincial remarcó la necesidad de que los debates se traduzcan en resultados concretos: “Tenemos claro que todo lo que se discuta se transforme en herramientas concretas para el desarrollo productivo, para mejorar la calidad de vida del país y particularmente en Santiago del Estero”.

Asimismo, hizo hincapié en el rol de la formación y la juventud en este proceso: “Preparar y darle la oportunidad a los jóvenes para que sigan formándose para aplicar todo lo relacionado con el desarrollo tecnológico, científico y de innovación”, sostuvo. En esa línea, agregó que es fundamental “aplicar la mejor capacidad científica para mejorar los sectores productivos y generar trabajo para los santiagueños”.

De la actividad también participan autoridades nacionales vinculadas al área, entre ellas el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo, junto a la directora nacional de Articulación Institucional, Paula Zingoni, y el director de Programas Estratégicos, Leonardo Palladino.