Golpeado tras perder la final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid de los argentinos visita a Elche

El equipo del Cholo Simeone busca dejar atrás la caída ante Real Sociedad y enfocarse en LaLiga, mientras que el local pelea por salir del descenso en un duelo clave.

Hoy 09:50

El Elche CF recibirá este miércoles desde las 19.00 al Atlético de Madrid en el estadio Martínez Valero, por la fecha 33 de LaLiga. El conjunto madrileño buscará recuperarse rápidamente tras la dura derrota en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

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Para los dirigidos por Diego Pablo Simeone, será una oportunidad de cambiar el chip y volver a enfocarse en el torneo local, sin perder de vista el gran objetivo que se avecina: las semifinales de la UEFA Champions League, donde se medirá ante el Arsenal FC de Mikel Arteta.

En LaLiga, el Atlético ocupa una cómoda cuarta posición con 57 puntos, lejos del Real Betis, su perseguidor más cercano. Sin embargo, no puede relajarse si quiere asegurar su lugar en la próxima Champions.

Del otro lado, el Elche afronta un panorama mucho más complejo. Se ubica 18° con 32 puntos, en zona de descenso, y necesita sumar con urgencia para no perder terreno en la lucha por la permanencia. Está por detrás del Deportivo Alavés, Sevilla FC y RCD Mallorca, y a poca distancia de Valencia CF y Rayo Vallecano, por lo que cada punto es vital en este tramo final.

El partido comenzará a las 19.00 y podrá verse en vivo por DAZN LaLiga en España. Un cruce con realidades opuestas, donde el Atlético intentará reponerse del golpe reciente y el Elche jugará una verdadera final por la permanencia.