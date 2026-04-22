Cuadras enteras bajo el agua: así se vive el drama en Los Juríes

Un equipo de Noticiero 7 recorrió la zona y mostró en imágenes calles anegadas, vecinos aislados y una situación que se agrava con cada lluvia.

Hoy 10:13

El temporal no da tregua en Los Juríes y la situación se vuelve cada vez más crítica. Barrios enteros permanecen bajo el agua, con calles intransitables y familias que resisten como pueden el avance de la inundación.

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Un equipo de Noticiero 7 recorrió la zona y mostró en imágenes el impacto de la lluvia, con extensos sectores completamente anegados y vecinos que intentan sostenerse frente a una situación límite.

Uno de los sectores más afectados es el barrio Comercio de San José, donde al menos cuatro cuadras quedaron completamente bajo el agua. Para ingresar, solo es posible hacerlo con botas o directamente descalzo, en medio de un escenario que refleja la magnitud del problema.

En ese contexto, el testimonio de Ernesto Juárez permite dimensionar la situación. “Estas son cuatro cuadras que están bajo el agua”, relató, al describir el estado de las calles.

Según explicó, los vecinos intentaron contener el avance del agua con bordos de arena, pero con el correr de los días la situación se agravó. “Les ha servido un par de días, pero hoy el agua ya entró prácticamente en todos lados”, afirmó.

La vida cotidiana se volvió cada vez más difícil. “Para ingresar hay que hacerlo con botas o descalzo”, señaló, al tiempo que describió el esfuerzo constante por frenar el avance del agua.

Juárez también indicó que, si bien en su caso logró evitar mayores daños dentro de la vivienda, la mayoría de los vecinos atraviesa complicaciones. “Casi todos tienen problemas”, aseguró.

Además, remarcó que la situación depende de que las lluvias cesen. “Lo único que estamos esperando es que pare la lluvia”, expresó.

En medio de la emergencia, destacó la asistencia recibida para reforzar las defensas con arena, lo que permitió contener parcialmente el agua. De igual manera, la situación sigue siendo compleja y mantiene en alerta a toda la comunidad.