Escalada en el estrecho de Ormuz: ataques a buques reavivan el conflicto con Irán

Las agresiones se produjeron tras la extensión del alto el fuego y generan preocupación por el impacto global.

Hoy 10:14

DUBÁI.– Al menos tres buques portacontenedores fueron atacados este miércoles en el estrecho de Ormuz, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la extensión del alto el fuego con Irán, según informaron fuentes de seguridad marítima y la agencia británica Operaciones de Comercio Marítimo (Ukmto).

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Medios iraníes, en tanto, aseguraron que dos de esas embarcaciones fueron interceptadas y conducidas hacia la costa de Irán, en un nuevo episodio de tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Se trata, además, de la primera intercepción de buques reportada por Irán desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel a fines de febrero, según informaron fuentes citadas por Reuters.

De acuerdo con Ukmto, un buque con bandera de Liberia sufrió daños en el puente de mando tras ser alcanzado por disparos y granadas propulsadas por cohete al noreste de Omán. El capitán reportó que una lancha armada, identificada como perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, se acercó al barco y posteriormente abrió fuego.

“Se le había acercado una lancha artillada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, indicó la organización en su informe.

La tripulación resultó ilesa y no se registraron incendios ni impactos medioambientales. El capitán también señaló que no hubo contacto previo por radio y que el buque había recibido autorización para transitar por el estrecho antes del incidente.

Ese buque fue identificado como el Epaminondas, con bandera de Liberia y operado por una empresa griega. Según fuentes marítimas, fue atacado a unas 15 millas náuticas al noroeste de Omán. La embarcación cuenta con una tripulación de 21 personas, en su mayoría ucranianos y filipinos, según la guardia costera griega, que no pudo confirmar su incautación. La empresa Technomar Shipping Inc, operadora del buque, no respondió a consultas.

El estrecho de Ormuz hoy

Un segundo buque portacontenedores, con bandera de Panamá, fue atacado a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, pero no sufrió daños. Poco después, un tercer buque, también con bandera de Liberia, fue objeto de disparos en la misma zona mientras salía del estrecho de Ormuz. Esta embarcación se detuvo en el agua tras el ataque. En ambos casos, las tripulaciones se encuentran a salvo, según fuentes de seguridad marítima.

El segundo buque fue identificado como el MSC Francesca, perteneciente al mayor grupo de transporte de contenedores del mundo. La compañía MSC no respondió a consultas. No se informó qué carga transportaban las embarcaciones atacadas.

Las autoridades iraníes ofrecieron una versión distinta de los hechos. Medios vinculados a la Guardia Revolucionaria afirmaron que las fuerzas navales iraníes no solo atacaron los buques, sino que también interceptaron al menos dos de ellos. La agencia Fars informó que el buque Euphoria fue alcanzado y quedó varado frente a la costa iraní.

Además, la misma agencia y otros medios estatales señalaron que los buques MSC Francesca y Epaminondas fueron “capturados” y trasladados hacia Irán. Según la agencia Tasnim, las embarcaciones “no cooperaron” con las autoridades y fueron identificadas como infractoras. “Los dos buques fueron escoltados hasta la costa iraní”, indicó el medio, que agregó que habían “puesto en peligro la seguridad marítima al operar sin los permisos necesarios y manipular los sistemas de navegación”.

En un comunicado oficial, la Guardia Revolucionaria confirmó la intercepción: “La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”. Añadió que las embarcaciones “fueron incautadas por el CGRI y dirigidas a la costa iraní”.

La agencia Tasnim agregó que cualquier alteración del orden en el estrecho será considerada una “línea roja”, en una advertencia directa sobre futuras acciones en la zona.

El organismo también advirtió sobre nuevas acciones en la zona. “Se advierte contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación en esta vía marítima”, señaló.

Los incidentes se producen en un contexto de creciente tensión regional. Irán había impuesto restricciones a los buques que transitan por el estrecho primero como represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes contra su territorio, y posteriormente en respuesta al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Impacto económico

El estrecho, ubicado en el extremo sur del golfo Pérsico, es un punto de estrangulamiento clave para el comercio global. En condiciones normales, unos 130 buques lo atraviesan cada día. Sin embargo, tras el inicio de la guerra, ese número cayó a apenas nueve embarcaciones diarias, según datos de la firma AXS Marine, y luego se recuperó parcialmente hasta unas 20 durante una breve reapertura la semana pasada, que posteriormente fue revocada por Irán.

Estrecho de Bab al Mandeb y Ormuz

Antes del conflicto, por esta vía circulaba cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. Tras los incidentes de este miércoles, los precios del crudo revirtieron su tendencia y subían alrededor de un 1%. “La guerra con Irán y el cierre del estrecho no tienen precedentes y no hay perspectivas claras sobre el resultado final ni el calendario, lo que crea el potencial para más ruido mediático y volatilidad”, señaló Jonathan Chappell, director general sénior del banco Evercore, en una nota.

Desde el comienzo del conflicto, se han registrado más de 30 ataques contra buques en Medio Oriente, según datos citados por agencias internacionales. La capacidad de Irán para restringir el tránsito en el estrecho ha sido señalada como una de sus principales herramientas estratégicas en el escenario actual.

El endurecimiento de los controles marítimos también se explica por la dinámica de sanciones. Tras los ataques del 28 de febrero, Irán había mantenido parte de su actividad comercial gracias a una exención temporal de sanciones estadounidenses otorgada el 20 de marzo, que permitía exportar crudo y derivados. Esa ventana fue cerrada posteriormente por Washington, que avanzó con un bloqueo a los buques iraníes que entran o salen del golfo.

En paralelo, persiste la incertidumbre sobre la evolución de las negociaciones diplomáticas. Irán condiciona su participación en nuevas conversaciones a que Estados Unidos levante el bloqueo sobre sus puertos, mientras que Washington ha reiterado que mantendrá las restricciones. En ese marco, la actividad en el estrecho de Ormuz continúa bajo vigilancia internacional.