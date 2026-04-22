EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:27

Para poder efectuar obras en las redes y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, de La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Jueves 23 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Bosco 3, Juan Felipe Ibarra, General Paz y Rene Favaloro de la ciudad Capital y a localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Río Hondo (barrios Urquiza, Norte, Terminal Nueva, zona norte de los camping); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Lote 2 La Cañada y Colonia Totorillas (dpto. Figueroa); de 10:30 a 13:30 hs afectando a las localidades de Horco Tucucuna y Ramírez de Velazco (dpto. Quebrachos); de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Bandera Bajada (dpto. Figueroa); de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrios 8 de Abril, Belgrano y el Palomar de la ciudad Capital; de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Los Soria, Los Acostas, Chaupi Pozo, Ardiles, Quita Punco y Los Díaz (dpto. banda) y de 17:30 a 20:30 hs afectando a parte de la ciudad de Nueva Esperanza (barrios Aeropuerto, Santa Ana, Unión y Progreso, Las Palmiras y El Saladillo).

Viernes 24 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio San Martin de la ciudad de La Banda (comprendido entre Av. Del Libertador, Mitre, Santa Fe Norte, San Carlos y Antártida Argentina) y a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Bosco 1 y 3, Juan Felipe Ibarra y General Paz de la ciudad Capital y a la localidad de Maquito (zona del Camino la costa hasta Camino de San Esteban) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Estación Simbolar y San Javier (dpto. Banda).