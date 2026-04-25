Mirtha Legrand se mantiene en reposo y no regresará a la televisión

Mirtha Legrand informa que no podrá retomar su actividad profesional debido a la recomendación de su médico tras un cuadro viral.

25/04/2026

Durante el mediodía del jueves, se difundió en diversos medios que Mirtha Legrand no tiene aún el visto bueno de los médicos para reintegrarse a su actividad profesional.

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El pasado viernes, la emblemática conductora fue reemplazada en su programa por Juana Viale, quien había anticipado que su abuela regresaría esta semana a la conducción, aunque ahora se debe esperar un poco más.

En una publicación realizada en sus redes sociales, la presentadora explicó su situación médica: "Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!"

Minutos antes del mensaje de Mirtha, su nieto y productor, Nacho Viale, había confirmado que la diva no se presentaría al frente de "La Noche de Mirtha" durante el fin de semana.

Nacho Viale destacó: "Siguiendo con la evolución de su cuadro viral, @mirthalegrand no estará grabando su programa esta semana y lo hará nuevamente @ViaJuani. Mirtha está muy bien, aún con un poco de tos y congestión. Siguiendo la recomendación de su médico, mejor esperar unos días más y la evolución natural de estos cuadros. Muchísimas gracias a todos por la preocupación".

En cuanto a los invitados de las mesazas, están todos confirmados. "La Noche de Mirtha" contará con la participación del cantante Joaquín Levinton, la actriz y modelo Andrea Frigerio, la cantante Ángela Leiva y el neurólogo y Director del Sanatorio Guemes Conrado Estol.