Fuerte video: Pamela Pombo denunció por agresión y tentativa de homicidio a su ex, el rugbier Patricio Albacete

La exvedette habló del calvario que viene sufriendo con el ex Puma en una profunda nota que dio en Sálvese Quien Pueda.

25/04/2026

Fue un momento más que estremecedor el que se vivió en el cierre de semana en Sálvese Quien Pueda luego de que se conociera la denuncia que hizo Pamela Pombo por la violencia doméstica contra su exesposo, el exrugbier Patricio Albacete.

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Yanina Latorre presentó un impactante video donde se puso ver al ex Puma agrediendo verbal y físicamente a Pamela, quien se vio obligada a denunciarlo por tentativa de homicidio. En las imágenes, se escuchó claramente a Albacete insultando a la mediática y amenazándola con seguir golpeándola: “Hija de p...”, dijo el exdeportista, mientras la agarraba y amenazaba de forma escalofriante.

Pombo, visiblemente afectada, relató cómo había sido su calvario: “Dejé mi casa hace tres días. Desde septiembre tengo discusiones con mi ex. Me casé en junio. Escaló mucho con la violencia. Yo pensé que me moría”, confesó en el programa de América, abriendo su corazón sobre los momentos de terror que vivió durante los últimos meses.

En su desgarrador testimonio, Pamela también explicó por qué no se había separado antes de su exesposo: “No me separé antes por miedo, las ganas de mantener la relación. Hicimos terapia de pareja”, dijo, con una mezcla de dolor y frustración.

De esta manera, el exrugbier Albacete, conocido por su pasado como integrante de Los Pumas, ahora enfrenta acusaciones gravísimas que no solo lo vinculan a un hecho de violencia física, sino también a una grave amenaza contra la vida de su exmujer.

Si sos víctima de violencia de género llamá al 144.