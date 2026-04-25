Locura en el B° Siglo XX: buscan a sujeto que incendió un auto y escapó

Las imágenes quedaron registradas en la cámara de un vecino del lugar. La policía realiza distintas averiguaciones para determinar quién es el responsable del peligroso y preocupante hecho.

25/04/2026

La tranquilidad de la madrugada del último viernes se vio alterada para un sector del barrio Siglo XX, al sur de la Capital de la Madre de Ciudades. Sí, vecinos de la manzana 50 se despertaron asustados por el incendio intencional de un Chevrolet Corsa que estaba al frente de una vivienda.

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El hecho fue registrado por la cámara de seguridad de un vecino del propietario del auto y el video ya se encuentra en manos de la policía, que intenta determinar la identidad del sujeto que cometió tamaña locura.

En las imágenes se aprecia al autor del hecho cuando llega en una moto y con un bidón se acerca al rodado. En cuestión de segundos, el auto es consumido por las llamas y personal policial y de bomberos intervino para que la situación no pasara a mayores.

El Chevrolet quedó reducido a cenizas y su propietario denunció lo sucedido en la policía, cuyo personal despliega numerosas investigaciones para atrapar al pirómano.