Tras el empate ante Lanús, Central Córdoba se quedó sin playoffs y ya le apunta a Boca

El Ferroviario rescató un valioso punto ante el Granate, pero el empate no le alcanzó para seguir con chances de clasificación en el Torneo Apertura. Ahora se viene el Xeneize.

25/04/2026

Luego del empate sin goles frente a Lanús, Central Córdoba quedó sin posibilidades de clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional, poniendo fin a su ilusión de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

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El equipo dirigido por Lucas Pusineri logró rescatar un valioso punto como visitante en una cancha difícil, aunque el resultado no alcanzó para sostener las aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia del campeonato.

Con este panorama, el Ferroviario enfocará ahora toda su atención en cerrar de la mejor manera la fase regular cuando reciba a Boca Juniors, en el partido pendiente correspondiente a la novena fecha.

Ese encuentro había sido postergado en su momento debido al paro de los clubes del fútbol argentino en respaldo a la AFA, y todo indica que se disputaría el próximo sábado 2 de mayo en el Estadio Único Madre de Ciudades, desde las 19 horas, aunque todavía resta la confirmación oficial.

Actualmente, Central Córdoba ocupa el puesto 13 de la Zona A con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas, quedando al margen de la pelea por los octavos de final.

Más allá de la eliminación, el punto conseguido ante Lanús también fue importante pensando en las otras tablas. En la tabla Anual y en la de promedios, el conjunto santiagueño se ubica en el puesto 24 con un promedio de 1.136.

Allí se mantiene por encima de equipos como Newell’s, Atlético Tucumán, Banfield, Sarmiento, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, un dato clave pensando en la lucha por la permanencia.

De esta manera, aunque el objetivo de los playoffs quedó atrás, Central Córdoba sabe que todavía hay mucho en juego y buscará despedirse del torneo con una buena imagen nada menos que frente a Boca y ante su gente.