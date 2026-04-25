Clima en Termas de Río Hondo: lluvias a la vista para hoy Sábado 25 de abril de 2026

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se presentan inestables, con lluvias moderadas y un ambiente fresco. Los termenses deberán estar preparados para un fin de semana variable.

25/04/2026

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo una ligera lluvia que acompaña la jornada. La temperatura actual es de 18.1 °C, con una sensación térmica similar, mientras que la humedad alcanza el 100%, lo que genera un ambiente bastante húmedo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para hoy, se anticipa lluvia moderada a intervalos, por lo que es recomendable que los habitantes de la ciudad tomen precauciones si planean salir. La temperatura mínima será de 16.3 °C y la máxima alcanzará los 20 °C, lo que sugiere un día fresco con un clima cambiante.

El viento sopla suavemente desde el suroeste a 3.6 km/h, lo que no afecta significativamente las condiciones climáticas actuales. Sin embargo, se espera que el clima inestable continúe durante el fin de semana, afectando las actividades al aire libre de los termenses.

El pronóstico para mañana, domingo 26 de abril, indica un día soleado con temperaturas más agradables, alcanzando una máxima de 24.8 °C y una mínima de 15.5 °C. Este cambio puede ser un alivio para aquellos que buscan disfrutar del aire libre.

Sin embargo, el lunes 27 de abril se prevé nuevamente lluvia moderada a intervalos, con una mínima de 12.5 °C y una máxima de 15.9 °C. Los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas que podrían afectar sus planes en los próximos días.