Procesaron a 4 policías federales por el robo de 10 ladrillos de cocaína

También les ordenaron embargo por $10 millones a ellos y a civiles cómplices. La Justicia sostiene que hubo una "asociación ilícita" en cuantiosos ilícitos.

25/04/2026

Cuatro funcionarios de la Policía Federal y tres civiles fueron procesados este viernes y les trabaron embargos individuales de $ 10 M, dentro de una investigación por el presunto robo de diez ladrillos de cocaína desde dos automóviles, en una asociación ilícita que habría operado desde el 2024.

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Así lo resolvió el juez federal, Guillermo Molinari, con dictamen del fiscal Pedro Simón. El grupo fue detenido el 28 de marzo, al allanarse la base de la Federal, prólogo de una seguidilla de procedimientos en distintos barrios.

Para los funcionarios, entre el 2024 y 2026 los efectivos conformaron una "asociación lícita" tendiente a pergeñar ilícitos múltiples. Uno de ellos tuvo su origen el 12 de octubre del 2024 en El Mojón, Pellegrini, con el arribo de dos vehículos.

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La policía provincial retuvo las unidades conducidas por Fabio Nicolás Palomino y Mauro Fabián Acosta, e incautó contrabando por casi $ 500.000. El 12 de noviembre, alguien filtró que en los torpedos "viajaban" varios paquetes con cocaína.

Sobrevino un operativo de la Policía Federal. Conducidos los coches hacia los playones de Gendarmería Nacional, los federales habrían sustraído diez ladrillos de cocaína y blanqueado solo 8,845 kilos oficialmente.

La droga robada, luego habría sido entregada al civil Ramón del Jesús "Udi" Gómez para su comercialización. Meses después, Acosta reapareció de su profuguez y proveyó a la Justicia el secreto tan atesorado por los efectivos de la Federal.

Cinco meses después, y casi a uno de los allanamientos y detenciones, el juez Guillermo Molinari emitió la siguiente resolución.

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Ordenó "el procesamiento, con prisión preventiva de Roberto René Chazarreta, Claudio Santiago Martín Buenvecino, Gabriel Arce y Martín Miguel Valcanera", los cuatro funcionarios federales. También, a los civiles Marcelo Tévez y a Ramón del Jesús "Udi" Gómez, por la comisión prima facie del supuesto delito de asociación ilícita, sustracción de medio de prueba y comercio de estupefacientes".

Al cuarteto federal incluyó el agravante emanado del artículo 248 del C.P, por tratarse de funcionarios de seguridad.

La resolución amplía "el procesamiento con prisión preventiva, de Noemí Natalia Arce (hermana del Federal Arce) en su carácter de participe primario del delito de asociación ilícita, quien seguirá cumpliendo dicha medida de coerción en la modalidad de arresto domiciliario oportunamente dispuesto".

Más adelante, Molinari dispuso "el embargo de los bienes de los procesados, a los fines de afrontar la responsabilidad que les pudiere caber por los hechos de autos", hasta cubrir $ 10.000.000,00, a cada uno, debiendo servir el presente de suficiente mandamiento para el oficial de justicia.

Abrigo y Domínguez, despegados

El magistrado también ordenó "el sobreseimiento de Hugo Orlando Abrigo (policía Federal), asistido por el abogado, Lucas Vieyra Ortíz. La formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado", subrayó. Además amplió que no existe mérito "para sobreseer o procesar a Gabriel Maximiliano Domínguez (federal)", ya libre.

También dispuso la devolución de todos los elementos secuestrados a Domínguez, como depositario judicial, y a Abrigo, a excepción de los institucionales entregados a la fuerza de seguridad a la que pertenecen y mantener el resguardo de dispositivos electrónicos.

Chazarreta, líder de la "pandilla"

El fiscal Pedro Simón juzgó: "Chazarreta es quien lidera la organización y trabaja de manera coordinada con el resto de los oficiales". Afirmó que junto con Buenvecino, Arce y Tévez se apropiaron de 10 paquetes con clorhidrato de cocaína".

"Tévez, a su vez, es informante de Chazarreta y de Buenvecino y fue de esta manera que lograron incautar la cocaína antes de que los vehículos fueran trasladados al Escuadrón 59. Agregó que la droga pasó luego a "Udi" Gómez para su venta. Enfatizó que el dinero que recolectan "es reservado por Natalia Noemí Arce", hermana de Gabriel.