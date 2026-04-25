Francisco Cerúndolo avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid y espera rival

El argentino eliminó al alemán Yannick Hanfmann en dos sets y en la siguiente instancia enfrentará a su hermano Juan Manuel o al italiano Luciano Darderi.

25/04/2026

El tenista argentino Francisco Cerúndolo avanzó este sábado a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras superar al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5, en una hora y cuarenta minutos de juego.

Con este triunfo, el actual número 18 del ranking ATP quedó a la espera de su próximo rival, que podría significar un partido muy especial: existe la posibilidad concreta de enfrentar a su hermano, Juan Manuel Cerúndolo.

Un posible duelo entre hermanos

El próximo adversario de Francisco saldrá del cruce entre Juan Manuel Cerúndolo y el italiano Luciano Darderi, dos nombres con fuerte vínculo con el mejor argentino del ranking.

Por un lado aparece su hermano menor, Juan Manuel, de 24 años, actualmente ubicado en el puesto 67 del mundo. Aunque los números lo muestran como menos favorito, un eventual enfrentamiento tendría una enorme carga emocional por el lazo familiar.

Ambos mantienen una relación muy cercana y suelen acompañarse en cada torneo, por lo que un cruce en un escenario como Madrid tendría un valor especial dentro de sus carreras.

La otra opción: revancha con Darderi

El otro posible rival es Luciano Darderi, con quien Cerúndolo tiene un antecedente reciente y muy importante.

Ambos se enfrentaron en la final del Argentina Open, disputada durante el verano en Buenos Aires, en un partido cargado de expectativa por la posibilidad de que el título quedara en casa.

En aquella definición, Francisco mostró un gran nivel y se quedó con la victoria por 6-4 y 6-2 en el court central del estadio Guillermo Vilas, desatando el festejo del público argentino.

Ahora, Madrid podría ofrecer una nueva edición de ese duelo o, incluso, una escena inédita: un enfrentamiento entre los hermanos Cerúndolo en uno de los torneos más importantes del circuito.

Sea cual sea el rival, el próximo partido promete tener un significado especial para el argentino.