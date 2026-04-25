Moria Casán no se guardó nada y expuso a Sofía Gala: “Está con Fito Páez”

La diva habló sin filtro tras verlos juntos en el homenaje en el Palacio Libertad y confirmó el romance.

25/04/2026

La presencia de Sofía Gala y Fito Páez juntos en el homenaje a Moria Casán en el Palacio Libertad volvió a encender las versiones sobre un romance entre la actriz y el músico. Pero esta vez, fue la propia One quien se animó a hablar del tema en el programa Polino Auténtico de Radio Mitre y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la entrevista, Marcelo Polino y Juan Etchegoyen fueron al hueso y le preguntaron a la diva por el vínculo entre su hija y el artista rosarino. Moria, fiel a su estilo, no quiso dar precisiones, pero dejó en claro que la relación existe, aunque sin etiquetas. “La pareja no quiere rótulos, pero si van juntos a un evento de semejante calibre… algo confirma”, lanzó.

La conductora explicó que tanto Sofía Gala como Fito Páez se conocen desde hace años y que entre ellos hay mucho cariño y respeto. “Son divinos los dos y Fito es una persona… Yo le digo Páez. Rodolfo es un amor de persona”, contó. Y agregó: “Mi hija no quiere rótulos y el otro a lo mejor sí, pero Sofía no…”.

Moria también reveló detalles de la previa al homenaje: “Sofía me dijo: ‘Mamá, te vas a bancar, va a estar toda la prensa. ¿No querés ir otro día?’. En un momento lo pensó, pero primó el amor a su madre. Me dijo: ‘No, una cosa es ir el día que me lo hacen, que estés vos, y otra cosa es ir otro día’. Igual fue ese día, se lanzó con todo y bueno, me parece que si bien no tiene rótulo, algo confirma”.

La actriz insistió en que la pareja está “a prueba” y que, aunque no haya una definición formal, la aparición pública juntos es una señal fuerte: “Qué sé yo, viste cómo son las parejas tan especiales que tal vez estén transitando un momento que no sea de total definición… pero pienso que si se van a ese evento juntos…”.

La llegada de Sofía Gala y Fito Páez al Palacio Libertad fue uno de los momentos más comentados de la noche. Los dos arribaron tomados de la mano, relajados y sonrientes, acompañados por los hijos de la actriz. La imagen recorrió las redes y muchos la interpretaron como la confirmación de meses de rumores.

Entre los invitados al homenaje estuvieron figuras como Leonardo Cifelli (Secretario de Cultura de la Nación), Coco Fernández, Virginia Elizalde, Paula Kohan, Vicky y Stefy Xipolitakis y Liliana Parodi. El clima fue de fiesta y reconocimiento para la trayectoria de Moria.