“Llegó con agua bendita”: Alejandra Maglietti y la increíble historia con su abuela

La panelista recordó el momento en que su familiar intentó “purificarla” tras sus fotos sin ropa.
Alejandra Maglietti compartió una insólita anécdota familiar que marcó sus primeros pasos en los medios. En Storytime (Bondi), el ciclo que conduce junto a Denise Dumas, la modelo recordó que su abuela llegó a su casa con agua bendita tras ver el primer desnudo que hizo en una revista: “Fue a hacer un exorcismo a mi casa”.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Para poner en contexto esa situación, explicó que en ese momento debía elegir entre dos propuestas laborales que podían impulsar su carrera. “Me habían convocado a Gran Hermano 2007. Me ofrecen hacer Playboy. Mi viejo dijo ’Entre dos males, eligió el mal menor’. Y me convence de hacer Playboy. Mi familia me da permiso”, relató.
Tras su incursión en la revista, la abogada contó que durante un tiempo intentaron ocultarle la noticia a su abuela, pero todo cambió cuando la publicación llegó a Formosa. “Le escondimos la información durante un montón de tiempo. Cuando la revista llega a Formosa, se agota en dos minutos”, recordó sobre la repercusión que generó.
Sin embargo, la mujer terminó enterándose y su reacción no tardó en aparecer. “Cayó indignada a mi casa a exorcizar diciendo que había entrado el maligno a nuestra familia. Un quilombo de novela”, contó Maglietti entre risas.