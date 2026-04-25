“Llegó con agua bendita”: Alejandra Maglietti y la increíble historia con su abuela

La panelista recordó el momento en que su familiar intentó “purificarla” tras sus fotos sin ropa.

25/04/2026

Alejandra Maglietti compartió una insólita anécdota familiar que marcó sus primeros pasos en los medios. En Storytime (Bondi), el ciclo que conduce junto a Denise Dumas, la modelo recordó que su abuela llegó a su casa con agua bendita tras ver el primer desnudo que hizo en una revista: “Fue a hacer un exorcismo a mi casa”.

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Para poner en contexto esa situación, explicó que en ese momento debía elegir entre dos propuestas laborales que podían impulsar su carrera. “Me habían convocado a Gran Hermano 2007. Me ofrecen hacer Playboy. Mi viejo dijo ’Entre dos males, eligió el mal menor’. Y me convence de hacer Playboy. Mi familia me da permiso”, relató.

Tras su incursión en la revista, la abogada contó que durante un tiempo intentaron ocultarle la noticia a su abuela, pero todo cambió cuando la publicación llegó a Formosa. “Le escondimos la información durante un montón de tiempo. Cuando la revista llega a Formosa, se agota en dos minutos”, recordó sobre la repercusión que generó.

Sin embargo, la mujer terminó enterándose y su reacción no tardó en aparecer. “Cayó indignada a mi casa a exorcizar diciendo que había entrado el maligno a nuestra familia. Un quilombo de novela”, contó Maglietti entre risas.