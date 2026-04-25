Operativo antidrogas en Termas: dos detenidos, cocaína secuestrada y cierre de un punto de venta

La Policía allanó una vivienda en calle Rivadavia y Yaco Huasi. Incautaron droga, dinero en efectivo, celulares y elementos de fraccionamiento. Hubo incidentes durante el procedimiento.

25/04/2026

Un importante operativo antidrogas permitió desbaratar un presunto punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Termas de Río Hondo, donde fueron detenidas dos personas y se secuestró cocaína, dinero y diversos elementos vinculados a la comercialización de sustancias prohibidas.

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La medida fue concretada por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, tras una investigación por narcomenudeo que reunió pruebas suficientes para que la autoridad judicial interviniente ordenara un allanamiento en un inmueble ubicado en la intersección de calle Rivadavia y Yaco Huasi.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar 12 envoltorios de cocaína, uno de ellos en forma de piedra compacta, con un peso total de 24,31 gramos. Además, incautaron $187.500 en efectivo, dos teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, entre ellos recortes de nylon.

En el lugar fueron detenidos un hombre y una mujer mayores de edad, quienes quedaron señalados como presuntos responsables de la actividad ilícita que se desarrollaba en la vivienda.

Mientras se desarrollaba el operativo, personas ajenas al domicilio arrojaron elementos contundentes contra el personal policial. La situación fue controlada rápidamente mediante maniobras disuasivas y no se registraron lesionados.

Según trascendió, con este procedimiento se logró inhabilitar un punto de venta y consumo de sustancias, que además era señalado como lugar de encuentro para la organización de hechos delictivos en el barrio y sectores cercanos.

Finalmente, ambos detenidos fueron trasladados a sede policial, donde permanecen alojados a disposición de la Justicia.