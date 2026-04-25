Netanyahu ordenó atacar con contundencia a Hezbollah en Líbano y crece la tensión en Medio Oriente

Israel denunció nuevos ataques desde territorio libanés y respondió con bombardeos. La escalada ocurre en medio del freno a las gestiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

25/04/2026

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacar “con contundencia” objetivos del grupo chií Hezbollah en el Líbano, en un movimiento que pone en jaque la frágil tregua de tres semanas anunciada recientemente por Washington y que coincide con un estancamiento en los esfuerzos diplomáticos en la región.

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“El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel que ataquen con contundencia los objetivos de Hezbollah en el Líbano”, informó su oficina en un escueto comunicado emitido tras una serie de incidentes en la frontera norte.

La orden se produjo poco después de que el Ejército israelí denunciara el lanzamiento de dos proyectiles y un dron desde territorio libanés. Las autoridades militares calificaron estas acciones como una “flagrante violación” del alto el fuego vigente por parte de Hezbollah.

En el terreno, la violencia no ha cesado. Durante la jornada de hoy, ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en la aldea de Yohmor, en el sur del Líbano, dejaron al menos cuatro muertos. El Ejército israelí justificó la operación afirmando que el vehículo transportaba armas y representaba una amenaza directa para sus tropas estacionadas en la zona. Además, las FDI informaron haber matado a más de 15 presuntos miembros de Hezbollah durante el fin de semana.

La situación humanitaria en el Líbano sigue deteriorándose. Según el Ministerio de Salud libanés, la cifra de muertos desde que se intensificaron los combates el pasado 2 de marzo asciende a 2.496, con más de 7.725 heridos. Mientras tanto, el Ejército israelí ha advertido a los miles de desplazados del sur del Líbano que no intenten regresar a sus hogares en unas 60 localidades, citando la presencia continua de sus tropas en la franja ocupada.

Este endurecimiento de la postura militar israelí ocurre en un momento de parálisis diplomática. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la cancelación del viaje de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde se esperaba que mantuvieran conversaciones indirectas con Irán.

“No van a hacer más vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada”, declaró Trump a Fox News, añadiendo en redes sociales que se perdía “demasiado tiempo viajando” y que “nosotros tenemos todas las cartas”. Casi simultáneamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, abandonó Islamabad con destino a Mascate, Omán, sin haber logrado un encuentro con la delegación estadounidense.

La salida de Araghchi marcó el fin de una semana de intensos preparativos en la capital pakistaní, que había sido blindada bajo un estricto dispositivo de seguridad para albergar las negociaciones. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien mantuvo una conversación “cálida” con el presidente iraní Masoud Pezeshkian el sábado, lamentó el revés en los esfuerzos de su país por actuar como “facilitador honesto” de la paz.

Mientras la diplomacia se traslada a Omán, la administración Trump ha intensificado la presión económica, imponiendo el viernes sanciones a una importante refinería china y a unas 40 empresas navieras vinculadas al transporte de crudo iraní. Por su parte, Irán ha advertido que cualquier continuación del “bloqueo naval” estadounidense provocará una “respuesta poderosa”.

Dentro del Líbano, la división política se acentúa. El Consejo Superior Islámico Sharia, máxima autoridad religiosa suní, expresó su respaldo al derecho constitucional del presidente Joseph Aoun para negociar un fin a la guerra, una postura que choca frontalmente con la oposición de Hezbollah a cualquier diálogo directo con Israel.