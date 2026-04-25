“Casi me muero”: el dramático relato de Cande Ruggeri por el accidente de su hija

La pequeña Vita Ruggeri se cayó y debieron suturarla. La influencer mostró cómo evoluciona.

25/04/2026

Cande Ruggeri vivió un momento de angustia cuando su hija Vita, de apenas tres años, sufrió un accidente doméstico que la obligó a pasar por el médico.

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La modelo relató el episodio a través de sus historias de Instagram, donde compartió un video junto a la nena. Con total inocencia, Vita explicó lo que le pasó. “Me lastimé con el piso”, dijo mientras mostraba la herida en su pera.

Cande no dudó en dar más detalles para sus seguidores. “Se cayó el otro día y le dieron tres puntos. Se la bancó rebien, es una genia”, expresó, orgullosa de la actitud de su hija frente al mal momento.

La caída ocurrió en casa y, aunque el golpe fue fuerte, la pequeña fue atendida rápidamente y los médicos le dieron tres puntos en la pera. “Ya está muy bien, en unos días le sacan los puntos”, contó Cande.

A pesar de la tranquilidad que transmitió, la modelo reconoció el susto que se llevó: “Casi me muero cuando se cayó”.

Por suerte, todo quedó en un golpe y algunos puntos. Vita se encuentra bien, acompañada por su familia y recibiendo todos los cuidados necesarios para recuperarse.

La historia de Cande Ruggeri y su hija Vita generó empatía entre sus seguidores, que le enviaron mensajes de apoyo y cariño tras el accidente.