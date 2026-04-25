Obtén una beca completa para estudiar inteligencia artificial en Abu Dhabi

La Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence en Abu Dhabi ofrece becas completas para estudiantes internacionales en programas de maestría y doctorado en inteligencia artificial.

25/04/2026

La Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, ubicada en Abu Dhabi, ofrece una oportunidad excepcional para estudiantes internacionales interesados en la inteligencia artificial mediante becas completas que cubren matrícula, alojamiento y un estipendio mensual.

Fundada en 2019, esta universidad se especializa exclusivamente en inteligencia artificial, formando expertos en disciplinas como aprendizaje automático, visión por computadora y procesamiento del lenguaje natural.

Los estudiantes admitidos pueden beneficiarse de un programa que cubre el 100% de la matrícula, lo que les permite concentrarse en sus estudios sin preocuparse por los costos académicos durante la duración del programa.

Además, la universidad proporciona un estipendio mensual destinado a cubrir gastos básicos como alimentación y transporte, facilitando así la adaptación a la vida en los Emiratos Árabes Unidos.

El alojamiento en el campus es otra ventaja significativa, ya que muchos estudiantes residen dentro de las instalaciones universitarias, lo que contribuye a reducir gastos adicionales.

Asimismo, se incluye cobertura médica y apoyo con el proceso de visa, lo que ayuda a los estudiantes internacionales a establecerse en el país sin complicaciones.

Los programas disponibles abarcan maestrías y doctorados en inteligencia artificial, dirigidos a personas con formación en áreas STEM, y están orientados a la investigación avanzada.