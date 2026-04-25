Evacuaron a Trump de una cena con periodistas por disparos de un hombre armado

El hecho generó alarma en el evento y obligó a activar el protocolo de seguridad presidencial.

25/04/2026

Un incidente de seguridad obligó a evacuar de urgencia al presidente estadounidense Donald Trump de una cena con periodistas este sábado por la noche, luego de que se escucharan fuertes estallidos en las inmediaciones del hotel Washington Hilton.

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Según informó la agencia AFP, el episodio ocurrió mientras se desarrollaba el evento y generó momentos de tensión entre los presentes. Ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad y el mandatario y la primera dama Melania Trump fueron retirados del lugar de manera preventiva.}

Medios locales indicaron que el incidente se produjo por disparos que efectuó un hombre armado en el hall del hotel. Por el momento, no se reportaron heridos.

Un video registrado en el interior del evento mostraba a los asistentes agachándose bajo las mesas y tratando de resguardarse, en medio de una escena de creciente tensión.

Minutos más tarde de la evacuación, Trump compartió un mensaje a través de su cuenta de Truth Social. “Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, expresó el mandatario sobre el accionar de los agentes.

A su vez, confirmó que el presunto tirador fue detenido. “He recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”, cerró.