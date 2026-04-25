Tras el tiroteo en Washington, Trump elogió al Servicio Secreto y pidió que "continúe el show"

El presidente estadounidense fue evacuado junto a Melania Trump luego del episodio ocurrido durante una de las noches más emblemáticas del calendario político de Estados Unidos.

25/04/2026

En medio de la conmoción por el tiroteo que interrumpió una de las noches más emblemáticas del calendario político estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó sus redes sociales para referirse al episodio.

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“Una noche bastante intensa en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía”, escribió el mandatario en su cuenta oficial, pocos minutos después de haber sido evacuado del hotel Washington Hilton junto a la primera dama, Melania Trump.

Asimismo, el Presidente sorprendió al sugerir que el evento podría continuar pese a lo ocurrido. “He recomendado ‘que el show continúe’, pero estaré completamente guiado por las fuerzas del orden. Ellos tomarán una decisión en breve”, señaló.

De todos modos, reconoció que el impacto del momento cambió por completo el desarrollo de la velada. “Independientemente de esa decisión, la noche será muy distinta a lo planeado, y simplemente tendremos que hacerlo de nuevo”, agregó, dejando entrever que el evento podría reprogramarse.

El mensaje llegó en un contexto de máxima tensión, luego de que se escucharan disparos en las inmediaciones del hotel mientras se desarrollaba la tradicional cena de periodistas. El episodio provocó pánico entre los asistentes, muchos de los cuales se refugiaron debajo de las mesas mientras agentes armados ingresaban al salón.

En su publicación, Trump confirmó uno de los datos clave que comenzaron a circular tras el incidente: “El atacante fue aprehendido”. Según la información preliminar, el sospechoso fue reducido por las fuerzas de seguridad en el lugar y, hasta el momento, no se reportaron heridos.

El mensaje tuvo una rápida repercusión en redes sociales y fue replicado por medios de todo el mundo. En un escenario atravesado por la preocupación por la seguridad presidencial, las palabras de Trump buscaron transmitir control y respaldo a los equipos encargados de su protección.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para esclarecer cómo el atacante logró ingresar armado a un evento de alta seguridad que reúne cada año a periodistas, funcionarios y figuras influyentes de la política estadounidense. La investigación está en curso y no se descartan nuevas medidas para reforzar los protocolos en este tipo de encuentros.