La Policía Federal detiene a ocho narcotraficantes en Rosario

La Policía Federal Argentina detuvo a ocho personas en Rosario acusadas de narcotráfico, incluyendo a una mujer que lideraba la organización delictiva.

26/04/2026

En un reciente operativo llevado a cabo por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, se logró la detención de ocho individuos en el barrio Tío Rolo de Rosario, implicados en la comercialización de drogas como cocaína y marihuana.

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Este procedimiento formó parte del Plan Bandera, el cual se basa en investigaciones exhaustivas que incluyeron grabaciones, filmaciones y fotografías que documentaron la actividad ilícita de la organización.

Durante el operativo, las autoridades incautaron aproximadamente 900 dosis de cocaína y 905 dosis de marihuana, así como cuatro balanzas de precisión y otros elementos que sirven como pruebas incriminatorias.

La investigación se inició en febrero bajo la dirección de la División Antidrogas Rosario, supervisada por la fiscal Brenda Debiasi, quien lideró las acciones contra el narcomenudeo en la región.

Los agentes detectaron que la organización operaba desde un domicilio en la zona sur, donde se realizaban actividades compatibles con la venta de estupefacientes, utilizando un terreno baldío como punto de venta.

La mujer detenida desempeñaba un papel clave, coordinando el fraccionamiento y la comercialización de drogas, convocando a los demás miembros en horarios específicos para realizar las transacciones.

Los operativos resultaron en la confiscación de cerca de dos millones de pesos, un automóvil y nueve teléfonos celulares, además de otros materiales relevantes para la investigación, mientras que los detenidos enfrentarán cargos por infracciones a la ley provincial de Microtráfico N.º 14.239.