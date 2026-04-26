Un homenaje a Luis Brandoni en la avenida porteña que lo vio brillar

Es en el tramo de Corrientes que va de Libertad hasta Cerrito, cientos de personas vieron sus películas emblemáticas.

26/04/2026

Un homenaje a un gran actor nacional. Con esa consigna, esta noche a partir de las 21.40, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo un tributo a Luis Brandoni, quien falleció el lunes pasado. Sobre Corrientes, la avenida que lo vio brillar, entre Libertad y Cerrito, se proyectaron tres films emblemáticos del actor.

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Así, la programación comenzó a las 21.40 con la exhibición de un clásico del cine nacional, Esperando la carroza, de Alejandro Doria. Brandoni protagonizó este film, junto a China Zorrilla, Antonio Gasalla, Mónica Villa, Julio de Grazia, Juan Manuel y Andrea Tenuta, Enrique Pinti, Lidia Catalano, Cecilia Rossetto, Darío Grandinetti, y Clotilde Borella.

Ni bien apareció Brandoni, como Antonio Musicardi, en la película, los cientos de espectadores que estaban en el lugar lo ovacionaron.

A las 23.25, se prevía proyectar El cuento de las comadrejas, que dirigió Juan José Campanella, en 2019. En esta película, Brandoni compartió elenco con Graciela Borges, Oscar Martínez, y Marcos Mundstock.

Y, filnamente, a la 1.35, los espectadores se disponían a ver Parque Lezama, también con dirección de Campanella, y que se estrenó este año. Esta fue la versión cinematográfica de la exitosa obra de teatro que Brandoni protagonizó junto a Eduardo Blanco.

La actividad, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, se dio en el marco de una edición “Corrientes 24 hs“.

“El último primer actor de una generación inolvidable”

En la madrugada del lunes pasado, Brandoni murió a los 86 años, luego de estar internado durante nueve días en el Sanatorio Güemes como consecuencia de un accidente doméstico. El encargado de comunicar su fallecimiento fue su amigo y empresario teatral, Carlos Rottemberg, a través de la cuenta de X de Multiteatros: "Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para la cultura".

Luis Brandoni.

Las complicaciones en su salud habían comenzado en septiembre de 2025, tras una descompensación provocada por un alimento que ingirió. En aquella ocasión, debió cancelar funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba en el Teatro Liceo, junto a Soledad Silveyra.

Sin embargo, el 11 pasado al sufrir una caída en su casa que le provocó un hematoma subdural en cabeza debió ser hospitalizado. En un principio, se había especulado con una pronta recuperación y que podría volver a los escenarios hacia el 22 de abril, pero el agravamiento del cuadro obligó a suspender las presentaciones.

Carrera artística

A lo largo de su trayectoria, Brandoni dejó su marca personal en incontables películas, obras teatrales y, en el último tiempo, en series de streaming. A cada uno de sus personajes supo imprimirles el carisma de su temprana vocación actoral que descubrió durante su infancia en Dock Sud.

Tras una niñez en la que participó en diferentes programas radiales y de televisión, sus primeros pasos en cine lo catapultaron al público masivo con títulos como La cigarra está que arde (1967), Tute Cabrero (1968), La guita (1970) y La gran ruta (1971).

Sin embargo, su carrera se consolidó recién a mediados de la década del setenta, con sus protagónicos roles destacados en La Patagonia rebelde, La tregua, Gente en Buenos Aires y Juan que reía, en un contexto político por el que fue perseguido y amenazado de muerte. Las presiones políticas concluyeron en que se exiliara en México, lo que interrumpió su carrera.

Con el fin del gobierno militar, Brandoni volvió al país y retomó su actividad con fuerza. Actuó en Darse cuenta (1984) y se consolidó como ícono de la cultura popular con Esperando la carroza (1985) y Cien veces no debo (1990).

En las siguientes décadas, el actor bonaerense combinó su trabajo y faceta artística con una creciente participación política, muy ligado a Raúl Alfonsín y a la Unión Cívica Radical (UCR). Entre 1997 y 2001 ocupó una banca en la Cámara de Diputados representando a ese mismo partido.

Pese a su rol político, nunca se alejó de la actuación. En 1993 causó un gran impacto con Mi cuñado en dupla con Ricardo Darín, y luego se dedicó a ficciones como Durmiendo con mi jefe (2003) y El hombre de tu vida (2011).

Mientras tanto, en el teatro destacó con obras como Convivencia, Made in Lanús —que retomaría años después como director—, Conversaciones con mamá, Justo en lo mejor de mi vida y El acompañamiento.

En el último tiempo se redescubrió con la llegada del streaming. En la pantalla grande trabajó con la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat en Mi obra maestra (2018) y 4x4 (2018), con Juan José Campanella en El cuento de las comadrejas y bajo la dirección de Sebastián Borensztein en La odisea de los giles (2019).

En televisión, formó parte del elenco de la serie Un gallo para Esculapio (2017) y, ya en el tramo final de su carrera, estuvo en Nada (2023) junto a Robert De Niro y participó de la serie El Encargado (2021) con Guillermo Francella.