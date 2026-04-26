El impactante accidente que sufrió el piloto Cristian Galeano en la Fórmula 3 Metropolitana

Dio seis tumbos antes de terminar contra el césped. "La saqué bastante barata", dijo el corredor tras salir ileso de la violenta colisión.

26/04/2026

Un piloto de 19 años protagonizó un impactante accidente y está vivo de milagro mientras se disputaba la segunda serie de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo de La Plata. El protagonista es Cristian Galeano quién perdió el control de su monoplaza y tras salir de una curva, su auto empezó a los tumbos por el pasto. Dio seis exactamente antes de quedar volcado y totalmente destrozado sobre el césped.

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El impactante accidente tuvo lugar en el autódromo Roberto Mouras de La Plata este sábado por la tarde, cuando se disputaba la Fórmula 3 Metropolitana. En la segunda serie, el pibe de flamantes 19 años, integrante de la Scudería Ramini, perdió el control del monoplaza número 12 en uno de los sectores más veloces de la pista.

La secuencia fílmica del accidente es tan impactante que cuesta creer que Galeano haya salido sin lesiones porque el vehiculo quedó totalmente destrozado y sin varias de las partes que fueron desprendiéndose a medida que daba nuevos tumbos.

"Fue un golpe fuerte. Pasó todo muy rápido, pero para mí fue un montón porque no paraba de dar vueltas. Creo que la saqué bastante barata", dijo el piloto tras la violenta colisión.

El auto de Galeano salió descontrolado, dio varios tumbos consecutivos y realmente asustó a todos. Rápidamente, equipos de asistencia y personal médico pudieron llegar al lugar del siniestro, lograron retirar al piloto de loq ue quedaba del vehículo y lo trasladaron en una ambulancia hacia el centro de salud que está ubicado dentro del propio circuito platense.

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El joven piloto de Villa Luzuriaga admitió que sufrió varios golpes. "Me duele bastante una de las rodillas - comentó en la entrevista -, pero por suerte no fue nada grave en cuanto a la salud. Me dieron una inyección en el hospitalito porque estoy un poco dolorido", dijo.

El piloto contó que en la maniobra que casi le cuesta la vida "quise aprovechar la succión y me tiré por afuera en el curvón" - especificó Galeano -. Y de la nada siento un golpe, como que el auto se me levanta desde atrás. Luego sólo veo el pasto", admitió. Y agregó: “Cuando terminé de dar vueltas, traté de salir por mis propios medios, pero estaba muy dolorido y un poco mareado”.

El chico debutó en el TC Pista Mouras durante la temporada de 2023, en agosto, pero al año posterior, su foco se quedó en los monoplazas, luego de tener actuaciones destacadas en karting y Fórmula 4. Actualmente compite en la F3 Metropolitana, donde ya había conseguido su primera pole el mes pasado.