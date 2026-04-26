Se disputó la tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil y estos son los resultados de Unión Santiago

Tras una jornada extensa, accidentada y con violencia de por medio, estos son los resultados del Tricolor en su enfrentamiento ante Tucumán Central

26/04/2026

La tercera fecha del II Torneo Nacional Juvenil dejó un saldo variado para Unión Santiago, que recibió a Tucumán Central en una jornada extensa, cargada de emociones y empañada por hechos de violencia. El balance final muestra una derrota en Sub-13, un triunfo parcial en Sub-15 que no pudo completarse y una goleada sólida en Sub-17.

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En la categoría Sub-13, el Tricolor no logró hacerse fuerte en casa y cayó por 2 a 1 en un encuentro parejo, donde no pudo sostener el resultado ante un rival que fue efectivo en los momentos clave. A pesar del esfuerzo, el equipo santiagueño se quedó sin puntos en esta divisional.

El partido de Sub-15 fue el más conflictivo de la jornada. Unión Santiago ganaba con claridad por 2 a 0, mostrando superioridad en el juego y control del trámite. Sin embargo, a los 22 minutos del segundo tiempo, el encuentro fue suspendido por incidentes entre ambos planteles, en un hecho lamentable que opacó lo que venía siendo una buena producción futbolística del local.

Por su parte, la Sub-17 fue la gran protagonista del día. El conjunto santiagueño desplegó un rendimiento contundente y goleó por 5 a 0 a Tucumán Central, dejando en claro su potencial ofensivo y su solidez colectiva. Fue una actuación convincente que le permite al equipo ilusionarse en la competencia.

De esta manera, Unión Santiago cerró una fecha con sensaciones encontradas: una caída, una goleada y un partido inconcluso que ahora quedará a la espera de resolución por parte de la organización.