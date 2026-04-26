Allanamientos en Tucumán resultan en el secuestro de casi dos kilos de drogas

Los recientes allanamientos en Villa 9 de Julio, Tucumán, llevaron al secuestro de casi dos kilos de marihuana y cocaína, destacando la labor de la DIGEDROP.

26/04/2026

Durante la noche del jueves, la Comisaría Seccional Décima llevó a cabo allanamientos en dos domicilios de Villa 9 de Julio, en el marco de una investigación por abuso de armas de fuego que se inició el 5 de abril. Las acciones fueron supervisadas por el comisario principal Castro y el comisario Vega Paz.

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El comisario inspector Armando Espeche, jefe de Zona II de la Unidad Regional Capital, afirmó que la investigación se sustentó en un relevamiento de cámaras, constatación de domicilios y testimonios de vecinos. Las medidas solicitadas a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana fueron aprobadas el mismo día, permitiendo el acceso a dos domicilios, uno en calle Panamá al 900 y otro en López y Planes al 700.

Los resultados de estos allanamientos fueron altamente favorables, con el hallazgo de una considerable cantidad de drogas. En el domicilio de calle Panamá al 900, se incautaron aproximadamente 1 kilo 800 gramos de marihuana, 30 envoltorios de cocaína, 13 teléfonos celulares, dinero en efectivo y una balanza de precisión, además de material para fraccionamiento.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a dos individuos, un hombre y una mujer, quienes se encuentran a disposición del Juzgado Federal correspondiente, aguardando directivas. En el segundo domicilio, ubicado en calle López y Planes al 700, se hallaron 150 gramos de cocaína y 50 gramos de marihuana, así como una balanza de precisión y una pistola Beretta calibre 22.

El comisario inspector Espeche indicó que estas acciones se realizaron en cumplimiento de la Ley 23.737 de Estupefacientes y subrayó que, en total, se secuestraron casi dos kilos de marihuana.

En el marco de estos allanamientos, se estima que se retiraron de circulación cerca de 4.000 bagullos de marihuana, con un valor aproximado de 8 millones de pesos en la calle. La cocaína secuestrada representa también un impacto significativo, con 1.500 dosis de ravioles de cocaína, valoradas en 4 millones y medio de pesos. Estas sustancias están siendo procesadas como parte de la investigación en curso.