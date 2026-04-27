Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante de Carlos Frugoni en el Ministerio de Economía

Había sido designado como secretario de Transporte en enero de 2026, tras la salida de Luis Pierrini. Es arquitecto y se desempeñó como docente en varias instituciones académicas.

Hoy 07:08

El Gobierno nacional despidió el domingo al secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Miami, Estados Unidos, que no declaró ante el fisco argentino.

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Según pudo confirmar el diario La Nación por fuentes oficiales, la decisión de desplazar a Frugoni fue adoptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien a última hora designó en su reemplazo a Fernando Herrmann. A su vez, Mariano Plencovich asumirá como secretario de Transporte.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Había sido designado como secretario de Transporte en enero de 2026, en reemplazo de Luis Pierrini. En ese momento, fue presentado por el Ministerio de Economía como una persona que cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.

El nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, a su vez, trabajó más de 34 años como director general de Estudio Herrmann y arquitectos asociados, desde enero de 1992, y ejerció más de 20 años como socio gerente de Arquigrupo SRL, desde agosto de 2005.

En su sitio oficial, Estudio Herrmann y arquitectos asociados se presenta como una empresa que brinda servicios de proyecto, dirección y gerenciamiento de obras de arquitectura. “Conformado por una sólida estructura profesional, cuenta con la capacidad de brindar respuestas ágiles y eficientes a las distintas necesidades de sus clientes. Para ello, mantiene una actualización constante acerca de las últimas tecnologías, sistemas y materiales para proponer soluciones viables, de calidad e innovadoras”, describe.

Además asegura: “En su trayectoria se encuentran obras destinadas para distintos usos: vivienda unifamiliar y colectivas, oficinas comerciales y administrativas, edificaciones destinadas a la salud y a la educación, puntos de venta y emprendimientos urbanísticos. Para cada proyecto se trabaja respetando una filosofía vigente desde sus comienzos: establecer una relación de confianza con el cliente para interpretar sus preferencias y necesidades, manteniendo su identidad y la calidad en la propuesta arquitectónica”.

Por su parte, el Ministerio de Economía oficializó el cambio de titular en la Secretaría de Coordinación de Infraestructura a través de un comunicado en sus redes sociales.

La salida de Frugoni

El exsecretario de Coordinación de Infraestructura debió presentar la renuncia ante el ministro Luis Caputo luego de que se conociera que tiene al menos siete propiedades y dos sociedades comerciales en Miami no declaradas. El propio funcionario había reconocido que cometió un error al no declararlas ante el fisco argentino.

Según pudo saber este medio, voceros de la Presidencia indicaron que se trató de un “despido”. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía —donde no hubo cuestionamientos para su gestión, sino a la falta que cometió al no registrar los departamentos en el exterior— señalaron que Frugoni “renunció” y que “decidió dar un paso al costado para aclarar su situación”.

En el Poder Ejecutivo, en tanto, buscaron diferenciar el caso de Frugoni del que afronta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por la Justicia por la compra de propiedades y viajes al exterior desde que es funcionario del gobierno de Javier Milei. A diferencia del ministro coordinador, el exsecretario de Coordinación de Infraestructura era prácticamente desconocido.