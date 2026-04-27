Nediani insistió en la reparación histórica para La Banda y pidió actualizar la coparticipación

El intendente valoró el discurso del gobernador, pero advirtió que sigue pendiente la actualización de los índices de distribución de recursos para atender la demanda creciente de servicios.

Hoy 15:16

Tras el mensaje anual brindado por el gobernador de la provincia Elías Suárez en la Legislatura de la ciudad Capital, en el marco del Día de la Autonomía Provincial, el intendente de La Banda, Roger Elías Nediani, destacó los principales ejes del discurso, aunque volvió a poner énfasis en la necesidad de avanzar con una reparación histórica para la ciudad a través de la actualización de los fondos coparticipables.

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En sus declaraciones, el jefe comunal inició con un saludo a los santiagueños por la fecha conmemorativa y valoró el contenido del mensaje del funcionario provincial. “Fue un discurso detallado sobre las obras que se vienen realizando, con una clara visión turística, deportiva, recreativa, educativa y cultural, en un contexto nacional complejo”, expresó.

Asimismo, subrayó que se hizo hincapié en la formación de los jóvenes para el futuro laboral, además de abordar cuestiones vinculadas a la seguridad y al fortalecimiento del vínculo con los municipios del interior.

No obstante, Nediani volvió a plantear uno de los reclamos históricos de la ciudad de La Banda: la necesidad de actualizar los índices de coparticipación. “Es un anhelo que sostenemos desde hace tiempo, porque permitiría concretar más obras y mejorar los servicios que brindamos no solo a nuestros vecinos, sino también a localidades cercanas”, indicó.

En ese sentido, explicó que dicha actualización debe contemplar variables como la cantidad de habitantes, las necesidades básicas insatisfechas y el alcance de los servicios municipales. Además, consideró que este proceso debería realizarse sin necesidad de recurrir a instancias judiciales o legislativas.

“Se trata de un derecho establecido en la Constitución Provincial. Por eso, esperamos que en cada mensaje se avance en este sentido, aunque en esta oportunidad no haya sido anunciado”, concluyó el intendente.