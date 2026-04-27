Sabrina Rojas respondió a las críticas por un video con sus hijos: “No rompan”

La actriz fue cuestionada por un video en el que aparecen sus hijos dentro de un auto y decidió responder con firmeza en sus redes sociales.

Hoy 15:58

Sabrina Rojas estalló luego de que la acusaran de llevar a su hijo Fausto en el auto sin cinturón de seguridad. Molesta después de recibir una catarata de mensajes, la artista se defendió de las críticas y aclaró los tantos.

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Todo comenzó con un breve video que compartió en sus historias de Instagram desde el interior de su auto, donde se la puede ver manejando, mientras Esperanza, su hija mayor, filma desde el asiento trasero y Fausto acompaña como copiloto.

El nene, cómplice de la escena, se mueve al ritmo de la música junto a su mamá y su hermana. “Volviendo a casa. Así siempre, mis compañeros en esta vida (qué suerte que tengo)”, escribió.

Sin embargo, el divertido momento familiar se vio opacado por una polémica inesperada: algunos seguidores señalaron que Fausto parecía estar sin cinturón de seguridad, lo que generó preocupación y una catarata de cuestionamientos.

Indignada, Sabrina se defendió de las acusaciones y respondió mostrando pruebas: entre ellas, una captura del video en la que se veía claramente que el nene sí llevaba cinturón de seguridad.

“Por supuesto que tiene el cinturón puesto. No rompan las pel…, cuido muy bien a mis hijos. Disfruten y preocúpense por ustedes, que de los míos me encargo yo”, sentenció.