Brutal choque entre una moto y un remis: un joven fue hospitalizado de urgencia con graves heridas

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Solís y calle Domingo Palacio. La rápida intervención del personal sanitario fue clave para asistir al motociclista, que presentaba heridas de extrema gravedad.

Hoy 16:20

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 12:15 en la esquina de avenida Solís Este y calle Domingo Palacio, donde colisionaron una motocicleta de 150 c.c y un remis.

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Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor, un joven de aproximadamente 26 años, sufrió múltiples fracturas y un traumatismo de cráneo grave, quedando además en estado de inconsciencia.

Rápidamente se hizo presente en el lugar personal de Sease 107, quienes concretaron el urgente traslado del herido el Hospital Regional para recibir atención médica especializada.

Debido a la gravedad de las lesiones y al hecho de encontrarse inconsciente, el motociclista no pudo ser identificado en ese momento.

En tanto, el conductor del remis fue trasladado a la Comisaría Séptima, mientras que en el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, que realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.