El CAMM Central Argentino realizó un taller preventivo sobre “Glaucoma y Bronquitis”

La actividad estuvo dirigida a pacientes de la sala de espera, quienes recibieron información clave sobre síntomas, detección temprana y cuidados.

Hoy 15:20

El día jueves, el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 6 del barrio Central Argentino brindó un taller preventivo sobre “Glaucoma y Bronquitis”, donde participaron pacientes de la sala de espera.

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Durante la actividad, personal de salud informó y explicó a los participantes qué es un Glaucoma, cuáles son sus síntomas y los tratamientos que se pueden hacer.

Un glaucoma es una enfermedad ocular crónica que daña el nervio óptico, a menudo por alta presión, provocando una pérdida de visión irreversible y ceguera si no se trata.

A menudo es asintomático en sus fases iniciales, requiere exámenes oftalmológicos regulares para su detección temprana, siendo la causa principal de ceguera evitable en el mundo.

En la ocasión, los pacientes también tuvieron acceso a información muy importante sobre la Bronquitis, una enfermedad que prevalece en esta estación del año.

La bronquitis es la inflamación de los bronquios, los conductos que llevan aire a los pulmones, provocando tos con mucosidad, dolor de pecho y fatiga.

Este cuadro generalmente es causado por virus tras un resfriado (agudo) y dura de 1 a 3 semanas. El tratamiento se centra en el descanso, hidratación y alivio de síntomas.