El CCB abre las inscripciones para Taller de Danzas Santiagueñas

El Centro Cultural del Bicentenario inscribirá para una nueva edición del Taller de Danzas Santiagueñas, que se realiza en forma gratuita.
El mismo tendrá una duración de 4 meses y las clases teórico-prácticas, se desarrollarán los días lunes, a partir del 4 de mayo, en los siguientes horarios: de 16:00 a 17:00 hs para personas de 16 a 35 años y de 17:00 a 18:00 hs para postulantes de 36 años en adelante, sin límite de edad.
El taller abordará la enseñanza coreográfica de ritmos originarios de Santiago del Estero, especialmente las de zamba, que pertenecen a autores santiagueños, destacando la creatividad de Carlos Saavedra, cuya interpretación única y original de la zamba, cambia la intencionalidad de esa danza y otorga originalidad y protagonismo a los bailarines.
Si bien las clases estarán orientadas a coreografías e interpretación de la Zamba de autores santiagueños (Chazarreta – Saavedra), también se enseñarán chacareras (distintos tipos), arunguita, palito y otros ritmos originarios de Santiago del Estero. Asimismo, se hará referencia a las motivaciones de los autores, reseñas históricas y los mensajes que transmiten cada una de ellas.
Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), de lunes a viernes de 9 a 13 hs, a partir del 28 de abril, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.