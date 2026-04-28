Tras una investigación policial, recuperan un costoso equipo informático robado

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria N° 8 en el marco de una causa por hurto. Uno de los elementos sustraídos fue entregado de manera voluntaria por un particular.

28/04/2026

Un procedimiento llevado a cabo por personal del Área de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N° 8 permitió recuperar parte de los elementos que habían sido sustraídos en un hecho de hurto, ocurrido días atrás en la ciudad Capital.

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El operativo se concretó alrededor de las 11 de la mañana y se enmarca en una causa que cuenta con la intervención del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Eugenia Callegaris.

De acuerdo con el parte policial, la investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino, quien informó la sustracción de diversos bienes desde el interior de un garaje. El hecho habría sido cometido tras aprovechar una falla en el cierre de un portón automático. Entre los objetos robados se encontraba una valija con equipos informáticos.

A partir de tareas investigativas, que incluyeron entrevistas en la zona y recorridos preventivos, los efectivos lograron reunir información clave que permitió establecer el posible destino de parte de los elementos sustraídos, los cuales habrían sido comercializados.

En ese contexto, los investigadores lograron ubicar a una persona que tenía en su domicilio uno de los bienes denunciados. Según indicaron fuentes policiales, el individuo manifestó haber adquirido el objeto y procedió a entregarlo de manera voluntaria.

El elemento fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se labran las actuaciones correspondientes con conocimiento de la fiscal interviniente. La investigación continúa con el objetivo de recuperar el resto de los bienes y determinar la responsabilidad de los autores del hecho.