¿Por qué te tiembla el ojo? Causas y remedios que debes conocer

El temblor en el ojo, conocido como mioquimia, es un fenómeno que afecta a muchas personas en algún momento de sus vidas. Según estudios, hasta el 70% de la población ha experimentado esta condición en algún momento.

28/04/2026

El temblor en el ojo, también conocido como mioquimia, es una condición que afecta a muchas personas en todo el mundo. Este fenómeno puede ser molesto y, en ocasiones, inquietante. A menudo, se manifiesta como una contracción involuntaria del músculo del párpado, que puede durar desde unos pocos segundos hasta varios días.

Una de las principales causas de este temblor es el estrés. La vida moderna, con sus múltiples compromisos y responsabilidades, puede llevar a un aumento de la tensión y la ansiedad, que son factores que desencadenan este tipo de espasmos musculares. En un estudio realizado en 2020, se encontró que el 45% de los encuestados experimentó temblores oculares durante períodos de alta presión laboral.

Además del estrés, la fatiga ocular es otra causa común. Pasar largas horas frente a pantallas, ya sea de computadoras, smartphones o tablets, puede provocar cansancio en los músculos oculares, lo que a su vez puede desencadenar el temblor. Según la Organización Mundial de la Salud, el uso de dispositivos digitales ha aumentado un 50% en la última década, lo que ha contribuido al aumento de estos síntomas.

La falta de sueño también juega un papel importante. Una buena calidad de sueño es esencial para la salud general, y la privación de sueño puede afectar el sistema nervioso. Esto puede llevar a una mayor incidencia de espasmos musculares, incluido el temblor en los ojos. Se recomienda dormir al menos de 7 a 8 horas cada noche para prevenir estos episodios.

En algunos casos, el consumo excesivo de cafeína o alcohol puede ser un detonante. Estas sustancias pueden incrementar la excitabilidad del sistema nervioso, lo que puede resultar en temblores en el cuerpo, incluido el área ocular. Moderar el consumo de estas bebidas puede ayudar a reducir la frecuencia de los temblores oculares.

Si bien la mayoría de las veces el temblor en el ojo es benigno y pasajero, en raras ocasiones puede ser un signo de un problema de salud subyacente. Si los espasmos son persistentes o se acompañan de otros síntomas, como visión borrosa o enrojecimiento, es recomendable consultar a un profesional de la salud para descartar condiciones más serias.

Finalmente, existen varios remedios caseros y técnicas de relajación que pueden ayudar a mitigar el temblor. Ejercicios de relajación, como la meditación o el yoga, pueden ser útiles para reducir el estrés y la tensión ocular. Además, recordar tomar pausas regulares al utilizar dispositivos electrónicos puede ser fundamental para la salud ocular a largo plazo.