Asaltantes despojan a joven de su motocicleta en Tucumán

Un robo a mano armada ocurrido en Yerba Buena, Tucumán, es objeto de investigación por parte de la Fiscalía, donde una joven fue despojada de su motocicleta mediante amenazas con un arma de fuego.

28/04/2026

El Ministerio Público Fiscal ha iniciado una investigación rigurosa sobre un robo agravado ocurrido en Yerba Buena, Tucumán, donde una joven de 17 años fue asaltada a mano armada.

El caso es dirigido por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos IV, bajo la dirección de Carlos Saltor, quien fue representado en la audiencia por Ana Jorgelina Gil, auxiliar de fiscal.

Durante la audiencia multipropósito, se presentaron las circunstancias fácticas que llevaron a las aprehensiones, las cuales fueron comunicadas al juez interviniente. La audiencia fue programada dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas, lo que garantiza el cumplimiento del debido proceso.

La fiscal explicó que el robo sucedió el 25 de abril de 2026, alrededor de las 12:40, en el Camino de Sirga y Martín Fierro. En este evento, la víctima, que se trasladaba en una motocicleta marca Honda Wave, fue interceptada por un hombre y una mujer que se encontraban en una motocicleta Motomel Blitz 110.

Los delincuentes, haciendo uso de un arma de fuego, lograron despojar a la víctima de su vehículo y huyeron del lugar. Este hecho ha sido clasificado como robo agravado por el uso de arma de fuego, con ambos imputados considerados coautores del delito.

En cuanto a la solicitud de medidas de coerción, la auxiliar de fiscal solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, argumentando el riesgo de fuga y la posible obstaculización de la investigación, destacando que aún restan medidas por producir.

El juez decidió aceptar parcialmente la solicitud de la fiscalía, imponiendo la prisión preventiva al hombre y el arresto domiciliario a la mujer, ambos por un mes, lo que refleja la seriedad de la situación y la intención de asegurar el avance de la investigación.