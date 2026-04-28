El encuentro más esperado: Franco Colapinto cumplió su sueño y estuvo con Messi

El piloto argentino se encontró con el capitán de la Selección en la previa del Gran Premio de Miami y también compartió un momento especial con Rodrigo De Paul.

28/04/2026

Franco Colapinto vivió uno de los momentos más especiales de su carrera fuera de las pistas: finalmente conoció a Lionel Messi en Miami y cumplió uno de sus mayores sueños personales.

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El encuentro se produjo en el centro de entrenamiento del Inter Miami, donde el piloto argentino compartió un momento inolvidable junto al capitán de la Selección Argentina y también con Rodrigo De Paul, en una postal que rápidamente revolucionó las redes sociales.

La visita se dio en la previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, una nueva parada importante para Colapinto en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Días atrás, el joven piloto de Pilar había confesado públicamente su deseo de conocer a Messi, aunque había dejado en claro que quería que se diera de manera natural y no como parte de una acción armada.

Ese deseo finalmente se hizo realidad y quedó inmortalizado en una imagen que reunió a dos de los máximos referentes del deporte argentino actual.

Las fotos del encuentro entre Messi, Colapinto y De Paul se viralizaron en cuestión de horas y generaron una enorme repercusión entre los fanáticos, que celebraron la postal como un momento histórico.

La imagen simboliza el cruce entre dos mundos distintos pero igualmente apasionantes: la Fórmula 1 y el fútbol de elite, con protagonistas que representan al país en lo más alto del deporte internacional.

Mientras Colapinto se prepara para un nuevo desafío en el circuito de Miami, este encuentro con Messi aparece como una inyección anímica extra para uno de los talentos argentinos con mayor proyección en el deporte mundial.