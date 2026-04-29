Yanina Latorre critica a Andrea del Boca por elección de Juan Darthés

La polémica en torno a la serie biográfica de Andrea del Boca se intensifica tras la posible inclusión de Juan Darthés en el elenco, generando críticas severas de Yanina Latorre.

Hoy 06:51

A pesar de su salida de la casa de Gran Hermano, Andrea del Boca se mantiene en el centro de la atención mediática debido a una controversia relacionada con su próxima serie biográfica. Esta polémica ha surgido tras el anuncio de que se considera a Juan Darthés para interpretar a Ricardo Biasotti, el padre de su hija Anna.

La reacción de Yanina Latorre fue inmediata y contundente, manifestando su indignación al considerar que la elección de Darthés sería estigmatizante. “¿Ustedes saben a qué actor están buscando para que haga a Biasotti? A Juan Darthés. ¿Hay algo más estigmatizante?”, afirmó Latorre, subrayando su desacuerdo con la decisión de la actriz.

Además, Latorre calificó la posible elección como “una mente diabólica”, y agregó: “Es tal la obsesión de Andrea con el tipo que quiere contratar al hijo de p… preso en Brasil por 6 años, que violó y abusó de una menor de edad”. Estas declaraciones han resonado fuertemente en el ámbito del espectáculo.

La presentadora de América TV argumentó que, al considerar la condena de Darthés, la serie debería realizarse de una forma que resultase complicada. “Mirá si estarán interesados en tenerlo que, como saben que está preso y no puede salir de Brasil, harían todas sus escenas y las tomas de él en Brasil”, explicó Latorre, sugiriendo un método de trabajo que podría ser incómodo.

Latorre también expresó su preocupación sobre la posibilidad de ofrecer trabajo a Darthés, enfatizando que no es apropiado darle una oportunidad a alguien con este tipo de antecedentes. “Pensar en Darthés, que nadie en sus cabales le daría laburo a un abusador de menor, para que haga de Biasotti es de una maldad, una crueldad y una perversión que no puedo creer”, concluyó.

La controversia ha abierto un debate sobre la responsabilidad ética en la elección de actores para roles sensibles, especialmente en el contexto de denuncias de abuso y agresiones. La comunidad del espectáculo observa atentamente cómo se desarrollará esta situación en los próximos días.