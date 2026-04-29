Duro castigo en la Premier League: un jugador fue sancionado por cuatro años por dopaje

El extremo del Chelsea fue castigado por la Federación Inglesa tras un positivo en 2024. Apelará al TAS mientras sigue sin jugar desde hace más de un año.

Hoy 14:34

El ucraniano Mykhaylo Mudryk, jugador de Chelsea, fue sancionado con cuatro años de suspensión por la Football Association tras haber dado positivo en un control antidopaje a fines de 2024. El futbolista ya presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y espera una resolución.

Mudryk, de 25 años, no disputa un partido oficial desde aquel positivo, que detectó la presencia de meldonium en una prueba de orina. A pesar de la sanción, el jugador siempre se declaró inocente y continuó entrenándose de manera individual mientras avanzaba el proceso disciplinario.

El extremo había llegado al Chelsea en 2023 por una cifra cercana a los 71 millones de euros y firmó un contrato a largo plazo. Sin embargo, esta sanción pone en jaque su carrera, ya que quedará marginado de la actividad profesional hasta 2029 si no prospera su apelación.

Durante su paso por la Premier League, Mudryk se destacó por su velocidad, llegando a marcar el récord de 36,67 km/h, una de las más altas registradas en la competición. Incluso, en algún momento se especuló con la posibilidad de que pudiera incursionar en el atletismo.

En cuanto a sus números, el ucraniano disputó 73 partidos y marcó 10 goles con la camiseta del Chelsea, además de sumar 28 encuentros y 3 tantos con la selección mayor de su país.

Ahora, el futuro del jugador dependerá de lo que resuelva el TAS. Mientras tanto, la sanción representa uno de los casos más resonantes de dopaje en el fútbol europeo reciente.