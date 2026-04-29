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Cuándo llega Boca a Santiago: horario, hotel y detalles de la previa ante Central Córdoba

El Xeneize se prepara para una nueva fecha de la Liga Profesional ante el Ferro y así será su arribo a la Madre de Ciudades.

Hoy 15:03

Boca Juniors ya tiene definido su cronograma para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero. El plantel realizará su último entrenamiento el viernes por la mañana en Buenos Aires y luego emprenderá viaje rumbo al norte del país.

La delegación partirá a las 14.00 y tiene previsto arribar a la Santiago del Estero alrededor de las 16.15, donde se alojará en un reconocido hotel ubicado sobre calle Alem, en pleno centro de la ciudad. Allí quedará concentrado a la espera del compromiso.

El encuentro entre el Xeneize y el Ferroviario se disputará el sábado 2 de mayo desde las 16.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en uno de los partidos destacados de la jornada.

En lo deportivo, Boca llega golpeado tras la derrota ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, mientras que Central Córdoba viene de igualar sin goles frente a Lanús. El cruce aparece como una buena oportunidad para ambos de reencontrarse con la victoria.

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