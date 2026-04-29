Más de 51 mil dosis de droga incautadas en Jujuy en una semana

El Ministerio de Seguridad de Jujuy realizó 19 operativos exitosos contra el narcomenudeo entre el 17 y el 23 de abril de 2026, incautando más de 51 mil dosis de droga.

Hoy 14:25

En un esfuerzo significativo en la lucha contra el narcomenudeo, el Ministerio de Seguridad de Jujuy llevó a cabo 19 operativos entre el 17 y el 23 de abril de 2026. Estos procedimientos fueron realizados por la Dirección General de Narcotráfico de la Policía Provincial, en colaboración con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación.

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Como resultado de estos operativos, se logró la detención de 13 personas acusadas de infracción a la Ley Nacional N° 23.737. Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad confiscaban más de 1.500 dosis de cocaína o pasta base, junto con aproximadamente 50.000 dosis de cannabis sativa.

Además, se recuperaron un automóvil, un motovehículo, 12 teléfonos celulares, 5 balanzas de precisión y más de un millón de pesos en efectivo. Estos resultados reflejan la eficacia de las acciones preventivas y operativas desplegadas por las autoridades.

Los operativos se llevaron a cabo en diversas localidades, incluyendo Capital, Alto Comedero, Libertador, Perico, Monterrico y San Pedro. Cada uno de estos procedimientos estuvo respaldado por la intervención de las fiscalías correspondientes.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial, se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y combate al narcotráfico, buscando así brindar mayor tranquilidad a las comunidades de Jujuy.