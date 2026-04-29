Machado puso el foco en la expansión del stock ganadero y las buenas proyecciones para Santiago del Estero

El ministro de Producción Néstor Machado resaltó la cosecha récord, el fortalecimiento territorial y las buenas perspectivas para la ganadería, en un contexto de articulación con pequeños y medianos productores.

Hoy 13:37

El ministro de Producción de Santiago del Estero, Néstor Machado, destacó el rumbo de la política productiva provincial y el vínculo con los distintos sectores, durante un diálogo con Radio Panorama.

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En ese sentido, subrayó que la agenda del gobernador está enfocada en fortalecer el anclaje territorial y facilitar gestiones a los productores, remarcando además la importancia del diálogo abierto. Como ejemplo, mencionó la reciente participación del mandatario en una reunión de la Sociedad Rural Argentina en Quimilí, lo que consideró una muestra de “apertura, escucha y articulación con los distintos sectores”.

En cuanto al desempeño del sector agrícola, el funcionario señaló que si bien el clima afectó negativamente en algunas zonas, las lluvias también permitieron alcanzar una cosecha récord e histórica. En ese marco, afirmó que la provincia “viene creciendo año a año” y que actualmente se posiciona como “la cuarta familia agrícola”, con un volumen productivo que impulsa al sector y genera un efecto multiplicador en la economía.

Machado también puso en valor el rol de las agencias de desarrollo impulsadas por el Gobierno provincial, indicando que las 12 ya en funcionamiento representan “un hito importante”. Según explicó, estas estructuras buscan articular con pequeños y medianos productores, facilitando el acceso a políticas públicas, información y capacitaciones en todo el territorio.

Por otro lado, se refirió a la infraestructura vial y advirtió que a nivel nacional no se están realizando obras en rutas que han sufrido deterioro, mientras que en el ámbito provincial se han mantenido pese a las dificultades climáticas. En ese contexto, consideró clave sostener la red vial para el traslado de la producción y planteó que el tren puede convertirse en un aliado estratégico para llevar la producción hasta los puertos y mejorar la rentabilidad.

En materia de desarrollo ganadero, el ministro indicó que existe una instancia de diálogo sobre el uso del suelo y la incorporación de nuevas tecnologías, lo que permitirá avanzar en el ordenamiento territorial junto a áreas como Bosques y Fauna. Asimismo, destacó la importancia de la digitalización para reducir los tiempos en los planes productivos y mejorar su impacto económico.

Finalmente, Machado se mostró optimista sobre el futuro del sector y aseguró que las perspectivas son muy buenas debido al crecimiento del stock ganadero y la demanda internacional, especialmente desde Estados Unidos. En ese sentido, señaló que será necesario incrementar la cantidad de cabezas y fortalecer sectores como el porcino y caprino, destacando que la incorporación de tecnología también generará una mayor demanda de mano de obra.